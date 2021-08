Bitcoin, Ethereum, Tron, XRP d’une valeur de 97 000 000 $ pillés dans un piratage massif d’échange de crypto ⋆ Crypto new media

L’échange de crypto-monnaie japonais Liquid Global vient de subir un piratage massif, perdant le contrôle de dizaines de millions de dollars d’actifs cryptographiques de premier plan, notamment Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tron (TRX) et XRP.

La société d’analyse de blockchain Elliptic suit le piratage et comptabilise les chiffres. La société affirme que 97 millions de dollars de crypto-monnaie ont été volés, selon un article de blog.

Source : Elliptique

«Cela comprend 45 millions de dollars de jetons Ethereum, qui sont actuellement convertis en Ether à l’aide d’échanges décentralisés (DEX) tels que Uniswap et SushiSwap. Cela permet au pirate informatique d’éviter que ces actifs soient gelés, comme cela est possible avec de nombreux jetons Ethereum.

Après avoir découvert le flash hack, Liquid a rapidement informé le public sur Twitter avec une liste indiquant les adresses où les actifs ont été envoyés et a encore révisé la liste deux heures plus tard pour inclure Tron et XRP.

« Mise à jour de l’avis important :

Les actifs suivants ont été transférés aux adresses suivantes du pirate :

BTC1Fx1bhbCwp5LU2gHxfRNiSHi1QSHwZLf7q

ETH/ERC-20 0x5578840aae68682a9779623fa9e8714802b59946

ETH 0x8762db106b2c2a0bccb3a80d1ed41273552616e8

… Nous continuerons à travailler avec la communauté pour prendre les mesures appropriées.

Liste révisée :

ETH 0xefb33ccafc98d5fdb27a6f5ff17350ca76bf3b53

ETH 0xca0e7269600d353f70b14ad118a49575455c0f2f

TRXTSpcue3bDfZNTP1CutrRrDxRPeEvWhuXbp

XRP rfapBqj7rUkGju7oHTwBwhEyXgwkEM4yby”

En avril, Liquid Global a choisi la plate-forme de prêt crypto Celsius Network comme dépositaire crypto de l’entreprise. Depuis le piratage, le PDG de Celsius, Alex Mashinky, a déclaré à ses 117 800 abonnés sur Twitter que les actifs et les comptes de Celsius étaient en sécurité au milieu de la brèche sur Liquid.

Liquid n’est pas le seul échange de crypto-monnaie basé au Japon à subir un piratage massif.

En 2014, le tristement célèbre échange crypto basé à Tokyo, Mt. Gox, s’est effondré après qu’un pirate informatique a saisi 850 000 BTC sur la plate-forme.

Plus récemment, l’échange crypto Coincheck a été piraté en 2018 lorsque des centaines de millions de dollars en jetons XRP et NEM ont été volés.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Consultez les dernières nouvelles. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Bohbeh