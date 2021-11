Bitcoin évite les récents creux alors que le prix BTC vise 60 000 $ à la clôture hebdomadaire

Bitcoin (BTC) oscillait autour de 59 000 $ lorsque le 21 novembre a pris fin après avoir évité un nouveau test de ses récents creux.

Graphique en chandeliers BTC / USD sur 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

BTC défie 60 000 $

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que BTC / USD a presque atteint 60 000 $ avant de se consolider dans une nouvelle fourchette plus élevée après des gains soudains samedi soir.

La paire avait atteint un plus bas de 55 650 $ pour la semaine, marquant son point le plus bas en plus d’un mois, mais les nouveaux tests n’ont pas réussi à se matérialiser alors que le sentiment s’améliorait.

Prenant une perspective plus calme sur la clôture hebdomadaire, les analystes se sont tournés vers le long terme pour comprendre la santé globale du marché.

« Depuis la rupture de son EMA noire de 200 jours, BTC a atteint de nouveaux sommets historiques. Toujours plus de 50 % au-dessus de l’EMA de 200, malgré le récent recul de l’ATH », a résumé Rekt Capital ce jour-là.

« Le sentiment des investisseurs à long terme reste optimiste envers Bitcoin. »

Graphique en chandeliers BTC / USD (Bitstamp) sur 1 jour avec moyenne mobile sur 200 jours (EMA). Source : Rekt Capital / Twitter

Les métriques en chaîne soutenaient le point de vue raisonné, avec l’indice Crypto Fear & Greed en territoire neutre à un peu moins de 60 000 $.

Les fondamentaux du réseau n’ont également pas été perturbés par les événements de la semaine, le taux de hachage restant proche des sommets historiques et la difficulté étant toujours en passe d’augmenter légèrement lors du prochain réajustement qui aura lieu le 27 novembre.

Pendant ce temps, le trader Pentoshi a identifié la zone entre 59 000 $ et 61 000 $ comme le point auquel il serait prudent de réintégrer les positions longues au comptant si cette zone se rétablit avec succès.

A donné des hauts et des bas locaux en $ ETH Comment je prévois de le changer. Vous recherchez LH d’ici à 4570. * SI * 4570 est inversé, alors heureux d’acheter à nouveau plus haut Jouer pour LH et une deuxième scène jusqu’à 36xx Idem avec $ BTC à la recherche de 59-61. Si récupérer = racheter sinon chercher LH Si = alors https://t.co/judmSGfoIu pic.twitter.com/OhyBcpH7uN – Pentoshi ne vous dérangera pas. déteste les Dm. Les DM sont des arnaques (@ Pentosh1) 19 novembre 2021

« En général, le super cycle et le cycle d’allongement de Bitcoin sont toujours le cas », a ajouté Michaël van de Poppe, contributeur de Cointelegraph.

Ethereum et Avalanche mènent un marché altcoin atone

En ce qui concerne les altcoins, Ether (ETH) était l’un des acteurs les plus puissants du top 10 des crypto-monnaies par capitalisation boursière dimanche, au milieu d’une action généralement plate.

L’ETH/USD est en hausse de 2,3% au moment de la rédaction, tandis que l’Avalance Outlier (AVAX) a généré un rendement de 12% sur 24 heures et est entré pour la première fois dans le top 10 pour évincer Dogecoin (DOGE). .

ETH / USD (Bitstamp) Graphique en chandeliers sur 1 heure. Source : TradingView

Malgré le rallye abrupt de samedi, le BTC / USD était toujours supérieur d’environ 1,8%.