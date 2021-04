Bitcoin fait face à un test de couverture dans un contexte de préoccupation croissante en matière d’inflation

Compartir

L’inflation, ou plutôt la menace perçue d’inflation, a été très gentille avec le bitcoin (BTC) et la crypto. Merci en partie au Réserve fédérale américaine (Fed) . Il s’est engagé à un assouplissement quantitatif « illimité » et au Congrès qui a adopté les plans de relance d’un billion de dollars, le bitcoin est passé de moins de 5000 dollars à plus de 61000 dollars en moins d’un an.

Une grande partie de la hausse du bitcoin a été tirée par les institutions et les entreprises, qui ont cherché à éviter l’inflation et l’affaiblissement du dollar. La question est la suivante: maintenant que certains économistes suggèrent que la pandémie de COVID-19 pourrait effectivement entraîner une inflation réelle (et pas seulement la menace), comment les prix du bitcoin sont-ils susceptibles de réagir?

Les avis sont largement partagés sur cette question. Les analystes (principalement dans les crypto-monnaies) estiment que le bitcoin deviendra encore plus attractif en tant que couverture contre l’inflation dans les mois à venir (et éventuellement les années), tandis que les économistes (principalement en dehors des crypto-monnaies) ne considèrent pas vraiment la crypto-monnaie comme une véritable couverture.

Des attentes démesurées

L’opinion est même divisée sur la probabilité que nous assistions à des niveaux d’inflation sévères cette année, malgré une enquête récent de l’Association nationale des économistes d’entreprise indique une attente croissante d’augmentation des prix.

«Un chômage élevé et une forte baisse de l’activité économique ont conduit à une très faible inflation, parfois à une déflation, au cours de l’année écoulée. [en los Estados Unidos]. Jusqu’à ce que la vie revienne à la normale et que les gens retournent au travail en toute sécurité, l’inflation restera modérée », a déclaré l’économiste Claudia Sahm.

En fait, il a déclaré à Cryptonews.com qu’une lente reprise mondiale exercerait une pression à la baisse sur l’inflation aux États-Unis, car les prix des produits importés resteraient bas.

D’autre part, le professeur Jon Danielsson de la École d’économie de Londres Il a laissé entendre que même si cela ne se produit pas à court terme, nous assisterons probablement à une inflation tôt ou tard.

« L’inflation est certainement à la hausse, et avec la chute de l’argent de l’hélicoptère Biden et l’engagement de maintenir les taux bas pendant un certain temps en interaction avec le boom post-COVID, il y a un risque élevé d’inflation à moyen terme », at-il m’a dit. Cryptonews.com.

Selon le Analyste eToro Simon Peters, nous assistons à une augmentation des anticipations d’inflation.

«Nous en avons vu un exemple récemment, où les anticipations d’inflation aux États-Unis ont augmenté et, à son tour, nous avons vu des hausses des rendements obligataires. Cela a été particulièrement prononcé dans la note de 10 ans, alors que les investisseurs sont passés des titres à revenu fixe aux actifs qui bénéficient de conditions d’inflation plus élevées, comme les actions énergétiques », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

La hausse des prix à la consommation aux États-Unis s’est établie à 1,7% en février, après 1,4% en janvier et 1,2% en octobre. « Avec une inflation constamment inférieure à cet objectif à long terme, le Comité tentera d’atteindre une inflation modérément supérieure à 2% pendant un certain temps afin que l’inflation soit en moyenne de 2% au fil du temps et les anticipations d’inflation plus élevées. À long terme restent bien ancrées à 2% », Fed a dit, il a dit en mars dernier. Cependant, de nombreux pays connaissent déjà une inflation beaucoup plus élevée.

Couverture contre aucune couverture

Dans tous les cas, les opinions sont largement partagées sur la question de savoir si les investisseurs et les épargnants seront de plus en plus poussés vers le bitcoin si l’inflation s’accélère.

«Nous commençons déjà à voir des investisseurs individuels et des entreprises passer au bitcoin comme une possible couverture contre la dépréciation du dollar. L’or était la classe d’actifs de référence, mais certains diront qu’il est quelque peu dépassé car il n’y a aucune garantie d’un approvisionnement limité », a déclaré Simon Peters.

Attendez-vous à ce que ce processus s’intensifie en cas de taux d’inflation nettement supérieur à 2%.

« Il suffit de regarder des pays comme le Venezuela, où une économie confrontée à l’hyperinflation adopte de plus en plus le bitcoin et d’autres actifs numériques pour payer les biens et services quotidiens par rapport à sa monnaie nationale », a-t-il ajouté.

Cependant, certains économistes ne sont pas d’accord sur le fait qu’il existe un lien nécessaire ou naturel entre l’inflation et l’investissement dans les bitcoins. Les taux d’intérêt bas et le manque d’autres opportunités d’investissement rentables ont été plus influents.

«Je ne vois aucune raison pour laquelle la peur de l’inflation devrait pousser les gens vers le bitcoin. Le marché boursier offre une couverture naturelle contre l’inflation avec un risque moindre », a déclaré Jon Danielsson.

Une telle vision peut sembler aller à l’encontre de l’action des prix du bitcoin ces derniers mois, cependant, Danielsson soutient que cela n’a que peu ou rien à voir avec l’inflation.

«Je ne vois pas le bitcoin comme une couverture contre l’inflation. À l’heure actuelle, les augmentations de prix sont uniquement dues à la spéculation, et une fois la fièvre spéculative passée, nous pourrions facilement voir Bitcoin baisser et l’inflation de l’USD augmenter considérablement « , a-t-il ajouté.

Il y a peut-être quelque chose à ce stade: alors que des entreprises comme MicroStrategy ont cité l’inflation comme l’une des raisons de l’achat de bitcoins, les investisseurs de détail sont moins susceptibles d’avoir été motivés par la hausse des prix à la consommation (du moins dans les pays à faible inflation).

Dans le même temps, il n’y a évidemment aucune garantie que le bitcoin continuera à augmenter dans un monde d’inflation élevée, en particulier s’il est la cible de la réglementation.

«Premièrement, nous pourrions voir une intervention gouvernementale ou réglementaire, rendant plus difficile ou illégale la transaction, la détention ou l’extraction de bitcoins. Deuxièmement, une faille ou une vulnérabilité dans la blockchain sous-jacente pourrait être exploitée », a déclaré Simon Peters, ajoutant que de tels scénarios ébranleraient la confiance dans Bitcoin. ( Avoir plus d’informations: ce sont les moyens par lesquels les gouvernements pourraient attaquer Bitcoin, et aucun d’entre eux ne semble attrayant)

Une haie pour l’avenir

Bien qu’une grande partie de l’engouement actuel pour les bitcoins soit motivée par un but lucratif, la crypto-monnaie pourrait potentiellement devenir une véritable couverture contre l’inflation dans un avenir plus lointain.

«Le monde change et nous constatons que les jeunes sont plus ouverts à l’exploration de technologies ou de systèmes qui n’ont pas d’autorité centrale aux commandes, embrassant l’idée d’une véritable économie de marché libre», a déclaré Simon Peters.

Les jeunes générations étant probablement plus susceptibles de se tourner vers le bitcoin plutôt que vers l’or, Peters suggère que la réputation de la crypto-monnaie ne fera que se renforcer avec le temps.

« Alors que la traction du bitcoin augmente comme couverture contre l’inflation, je m’attends à ce que le prix du bitcoin continue d’augmenter, en particulier si nous continuons à assister à un assouplissement quantitatif et à l’impression de nouvelle monnaie dans les économies du monde entier », a-t-il ajouté.

____

