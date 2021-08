Bitcoin fait-il une fausse tête? L’analyste en chaîne Will Clemente examine la force de la poussée BTC à 47 000 $ ⋆ Crypto new media

L’éminent analyste de la chaîne Will Clemente pèse sur la force du rallye de Bitcoin alors que la principale crypto-monnaie monte au-dessus de 47 000 $.

Dans un nouveau numéro de la newsletter de Clemente, l’analyste de la chaîne affirme que les crypto-baleines, ou entités détenant plus de 1 000 BTC, ont massivement accumulé plus de 5 milliards de dollars de Bitcoin (BTC) au cours des dernières semaines.

“L’un des développements les plus intéressants au cours des 1 à 2 dernières semaines a été l’augmentation des avoirs des entités (adresses regroupées de manière légale) avec plus de 1 000 BTC (aka baleines)… Depuis le 27 juillet, les baleines ont ajouté 107 150 BTC à leurs avoirs.”

Source : Will Clemente

Clemente examine également les activités des détenteurs à long terme dans le but de déterminer si le rallye de Bitcoin au-dessus de 47 000 $ est un piège à taureaux ou un rebond de chat mort.

Selon l’analyste de la chaîne, la cohorte d’investisseurs ne présente pas de comportements similaires au rebond de décembre 2017 à janvier 2018 lorsque Bitcoin a affiché un sommet inférieur à 17 000 $.

«Au cours du chat mort de 2017 (le scénario sur lequel beaucoup semblent fonder ce cadre), il y a eu des ventes massives de la part des acteurs du marché qui n’avaient pas déplacé leurs pièces depuis au moins 6 mois. Ils ont pris des liquidités de sortie à la première opportunité qui leur a été donnée.

Nous ne voyons pas en fait le même comportement actuellement, invalidant le récit de rebond du chat mort du point de vue de la chaîne jusqu’à présent. Les détenteurs à long terme sont actuellement assis serrés et tiennent bon. »

Source : Will Clemente

L’analyste en chaîne examine également les taux de financement et le ratio de levier afin de déterminer potentiellement si les commerçants spéculent fortement ou non sur les dérivés et les marchés à terme de Bitcoin.

Selon Clemente, les taux de financement et le ratio de levier sont actuellement bas, ce qui suggère que la reprise est peut-être due aux achats et ventes organiques sur les marchés au comptant.

«Le fait que le financement soit si faible par rapport à ce qu’il était aux mêmes niveaux de prix en février montre que ce rallye est beaucoup plus sain et axé sur le spot plutôt que sur les dérivés. L’effet de levier est également relativement faible par rapport au moment où BTC était aux mêmes niveaux de prix en février. Montrer à nouveau que ce rallye a été sain.

Source : Will Clemente

Bien que Clemente dise qu’il voit des signaux haussiers sur la chaîne, il met en évidence une métrique à la traîne qui pourrait être considérée comme un drapeau rouge.

« Enfin, nous avons le nombre de transactions, ajusté des mouvements entre entités pour filtrer le bruit. [I’m] voir une lente progression dans ce domaine, mais j’aimerais voir plus de suivi avec des prix plus élevés. »

Source : Will Clemente

