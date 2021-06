Bitcoin fait preuve de force avec un court-circuit coûteux, un effet de perte FUD et des déverrouillages GBTC qui se terminent

Samedi, le prix du Bitcoin est descendu à 30 150 $ alors que les prix ont commencé à chuter avant le week-end.

Mais avant la fin du week-end, les prix ont commencé à remonter, le Bitcoin dépassant les 35 000 $ tard dimanche / tôt lundi. Au moment de la rédaction, BTC/USD se négocie autour de 34 200 $.

L’éther s’est redressé encore plus fortement, atteignant 2 085 $ après avoir chuté à 1 720 $ au cours du week-end. ETH 8,03 % Ethereum / USD ETH 2 003,13 $ USD

160,858,03% Volume 21,81 b Changement 160,85 $ Ouvert 2 003,13 $ Circulation 116,47 m Capitalisation boursière 233,31 b 8 min Bitcoin montre sa force avec un court-circuit coûteux, l’effet de perte FUD et GBTC déverrouille la liquidation 11 h Jay-Z change la photo de profil en CryptoPunk NFT alors qu’il enchère NFT de son premier album chez Sotheby’s 23 h BlockFi réduit à nouveau les taux d’intérêt, la “demande des investisseurs institutionnels” affecte l’APY

Avec la faiblesse du week-end suivie d’une force au cours de la nouvelle semaine devenant régulière et les commerçants et les investisseurs ont commencé à agir en conséquence, la reprise s’est déroulée plus tôt.

Une autre façon de mettre fin aux ventes massives – lorsque les attentes deviennent évidentes. Les 4 dernières semaines “vendre vendredi, acheter dimanche soir” ont fonctionné. Maintenant, l’achat commence le dimanche matin jusqu’au premier rang, le prochain sera le samedi soir, puis ce sera juste vendredi. Lorsque la direction du marché est une fatalité, elle cesse de fonctionner. https://t.co/BwDiNUPoDx – Jeff Dorman, CFA (@jdorman81) 13 juin 2021

Ce dernier mouvement à la hausse est intervenu au milieu d’une vente à découvert de Bitcoin et d’actifs cryptographiques de plus en plus chers alors que les taux de financement sur les contrats perpétuels deviennent profondément négatifs. Il est logique qu’il soit maintenant temps pour les ours d’être anéantis comme les taureaux l’ont fait au cours des deux derniers mois lorsque les taux de financement étaient extrêmement élevés.

“Le marché baissier actuel est, du point de vue du financement BTC, encore plus extrême que le marché baissier de mars-avril 2020 (c’est-à-dire que les traders de produits dérivés sont plus baissiers maintenant qu’alors)”, a déclaré le trader et économiste Alex Kruger.

Il s’agit en fait de la “première course haussière que nous ayons eue avec une découverte complète du prix des produits dérivés”, a noté le commerçant CL d’eGirl Capital.

C’est pourquoi le sommet cette fois à environ 65 000 $ était différent et pourquoi “à mesure que BTC se développe, les sommets macro sont susceptibles d’être plus lisses qu’un x2 vertical suivi de mouvements de -40%”.

“Lorsque le marché est convaincu d’être haussier, les longs qui s’accumulent deviennent tout simplement astronomiques, le marché pompant verticalement contre toutes ces personnes qui prendraient des bénéfices devient irréalisable”, a-t-il ajouté.

Le courtage devient cher à financer pic.twitter.com/ivfc1q10Se – Jonathan Cheesman (@jon_ftx) 27 juin 2021

« Seules les personnes rationnelles qui court-circuitent maintenant en utilisant des criminels sont des ours à court terme. La panique n’est pas rationnelle », a ajouté Kruger.

Même le FUD perd son effet, JPMorgan déclarant que “la répression des opérations minières en Chine devrait être considérée comme positive pour le bitcoin à moyen terme, car elle accélère l’abandon de la part élevée de la Chine dans le taux de hachage du bitcoin, réduisant ainsi la concentration”.

L’absence de déverrouillage des actions Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) pendant environ un mois s’ajoute à la force de Bitcoin. La remise sur GBTC diminue également lentement, actuellement à 11,73 %.

Aucun $GBTC ne se déverrouille depuis un mois maintenant, cela devrait être amusant – (@loomdart) 28 juin 2021

À partir du 17 juillet, certains déverrouillages auront lieu avec le plus gros, 16,24k BTC, le 18 juillet ; Cependant, “C’est après 6 mois à partir du 1er janvier, donc ce n’est pas le pool de dumpers immédiat, donc je ne suis pas du tout aussi préoccupant”, a déclaré Loomdart.

Les placements privés dans GBTC étant interrompus depuis mars, plus aucun « déverrouillage » ne sera acquis après septembre, conformément à la règle de verrouillage de six mois de Grayscale.

Alors que le marché de la cryptographie semble bon pour l’équipe JPMorgan Chase & Co., y compris Josh Younger et Veronica Mejia Bustamante, la configuration à court terme est «difficile».

Selon eux, les récentes ventes de crypto-monnaie ont été réalisées pour couvrir les pertes et « il existe probablement encore un excédent de positions sous-marines qui doivent être compensées par le marché ».

Néanmoins, la stabilité du marché à terme du Bitcoin est un facteur positif, ainsi que la possibilité d’une augmentation des coûts de production alors que la répression chinoise pousse l’extraction de Bitcoin à l’étranger, ont déclaré les stratèges de JPMorgan.

Ainsi, alors que le “marché de la crypto-monnaie montre des signes qu’il n’est pas encore en bonne santé, il semble également commencer le processus de guérison”, ont-ils écrit.

Bitcoin/USD BTCUSD

34 112,4328 $716.362,10 %

Volume 33,68 bVariation 716,36 $Ouverture34 112,4328 $Circulation 18,74 mMarket CAP 639,4 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.