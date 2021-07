Bitcoin fait preuve de résilience face au recul politique mondial

Comparer

Le marché de la crypto reste dans une sorte de funk. Ayant été détourné par l’annonce de de Tesla qui n’accepterait plus le bitcoin (BTC) comme moyen de paiement pour ses voitures, a été entraîné par un flot constant de mesures gouvernementales et réglementaires.

De la répression de l’exploitation minière par la Chine aux avertissements réglementaires contre Binance, un certain nombre d’actions gouvernementales ont permis de maintenir les crypto-monnaies en mouvement latéral ou en arrière. Cependant, alors que les observateurs de l’industrie conviennent que de telles actions ont eu une influence négative sur le marché, ils conviennent également qu’elles n’ont pas été aussi négatives qu’elles auraient pu l’être.

En fait, les commentateurs s’adressant à Cryptonews.com affirment que l’attachement obstiné du bitcoin à un niveau de résistance de 30 000 $ est à la fois un signe de résilience et de faiblesse. Dans le même temps, ils affirment que les mesures gouvernementales et réglementaires ne peuvent pas maîtriser la crypto-monnaie à long terme, Bitcoin en particulier étant conçu pour échapper au contrôle centralisé.

Les gouvernements agissent, la crypto-monnaie chute

“Les actions du gouvernement, en particulier en Chine, ont eu un impact négatif important à court terme sur le marché de la cryptographie”, a déclaré Lou Kerner, partenaire chez Co-investisseurs Blockchain .

La Chine a rappelé à ses institutions financières une ancienne loi anti-spéculation le 18 mai, à un moment où le BTC était déjà tombé d’environ 58 000 $ à 45 000 $. Cette nouvelle a ensuite envoyé BTC aussi bas que 35 000 $ en trois jours, le reste du marché de la cryptographie emboîtant le pas.

Cela a été suivi en juin d’une sévère répression contre l’exploitation minière de Bitcoin en Chine. Parallèlement à d’autres mesures gouvernementales, de nombreux Chinois ont été contraints de liquider, en même temps que la demande de crypto-monnaies en Chine diminuait », a déclaré Kerner à Cryptonews.com.

D’autres analystes sont d’accord avec cette évaluation, même s’ils suggèrent que les actions gouvernementales/réglementaires ne sont pas la seule cause des problèmes actuels du marché.

«Je pense que le facteur le plus important ayant un impact négatif sur les prix de la cryptographie a été l’impact des récentes mesures gouvernementales et réglementaires de la Chine aux États-Unis et ailleurs. La récente reprise du dollar a été l’autre coupable », a déclaré Fawad Razaqzada, analyste à Pensez aux marchés .

Outre la Chine, les États-Unis ont été un autre site d’interventions gouvernementales liées aux crypto-monnaies. Au cours des dernières semaines, nous avons vu des appels du Service des impôts (IRS) pour une réglementation plus stricte, des enquêtes sur Binance du Commission de négociation des contrats à terme sur matières premières ( et le Département de la justice et l’IRS) et les demandes des législateurs pour des règles plus strictes face aux attaques de ransomware.

C’est juste l’Amérique. Des actions réglementaires et gouvernementales ont eu lieu ailleurs au cours du mois dernier, du Royaume-Uni et de l’UE à Singapour, en Thaïlande et au-delà. Au cours de cette période, la valeur totale du marché des actifs cryptographiques est passée de plus de 2 000 milliards de dollars à environ 1 300 milliards de dollars.

Source : coingecko.com

Résilience à la réglementation

Cependant, la plupart des analystes affirment que le marché s’est mieux comporté que certains ne l’avaient prévu, surtout compte tenu de l’ampleur de la répression en Chine.

« Je pense que ces actions gouvernementales ont absolument eu un effet négatif à court terme sur les prix. Cependant, maintenant, nous avons vu que le bitcoin ne veut pas descendre en dessous de 30 000 USD, il n’est pas retombé à 3 000 USD », a déclaré Mark Jeffery, fondateur / PDG du réseau d’intervention d’urgence. Cercle de gardien .

Il a suggéré que pousser le bitcoin vers le bas, c’est comme “essayer de tenir un ballon de plage sous l’eau”. Il a également souligné comment, à ce stade, il bénéficie d’un nombre croissant de hodlers et de baleines, ou de grands détenteurs de BTC, prêts à accumuler des pièces pendant une récession.

« Les portefeuilles plus anciens refusent tout simplement de vendre, quoi qu’il arrive. Ils savent que le bitcoin a mieux tenu sa valeur que le dollar depuis dix ans », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Fawad Razaqzada a également déclaré que le bitcoin n’est pas tombé à 10 000 $, là où il se trouvait avant que le marché ne commence à se redresser vers la fin de 2020, devrait être encouragé.

Eh bien, en regardant les prix du bitcoin, ils ont oscillé entre 30 000 $ et 40 000 $ pendant la majeure partie des deux mois. Le fait que nous ne voyions pas de prix significativement plus bas en raison des niveaux croissants de réglementation et des actions gouvernementales indique une résistance et une force pour Bitcoin et d’autres crypto-monnaies plutôt qu’une faiblesse », a-t-il déclaré.

Cependant, même si Bitcoin a atteint un niveau de soutien apparemment solide, il faut se rappeler que les actions du gouvernement, ainsi que d’autres facteurs, l’ont fait chuter de près de 65 000 $ assez rapidement.

“Les fortes réactions négatives du marché à ces mouvements mettent en évidence les balbutiements du marché et le manque de profondeur pour que les acheteurs puissent intervenir alors que les ventes chinoises s’accéléraient et que les acheteurs chinois diminuaient”, a déclaré Lou Kerner.

Anathème au gouvernement

Malgré le fait évident que le bitcoin a diminué de moitié par rapport à son record historique d’environ 65 000 $, les chiffres de l’industrie sont convaincus que les gouvernements ne peuvent pas vraiment faire grand-chose pour le maintenir bas à long terme.

“Mais je pense qu’en fin de compte, essayer d’arrêter Bitcoin, c’est comme essayer d’arrêter Internet – vous ne pouvez pas”, a déclaré Mark Jeffery.

Il soupçonne que nous assisterons à un nombre croissant d'”attaques” de la part des gouvernements et des régulateurs.

« Nous verrons certainement une augmentation de la demande d’échange KYC. [conozca a su cliente]; l’idée de portefeuilles et de transactions anonymes est un anathème pour le gouvernement : ils aiment un panoptique financier. Vos raisons invoquées sont AML [anti-lavado de dinero] et le terrorisme, qui sont légitimes jusqu’à un certain point, mais je soupçonne que ce ne sont pas les vraies raisons », a-t-il déclaré.

Jeffrey est particulièrement préoccupé par les plateformes financières décentralisées (DeFi) et les échanges décentralisés (DEX), qui ont tendance à contourner de manière assez flagrante les souhaits du gouvernement en matière de transparence.

« Si ces choses sont nécessaires pour KYC dans tous les portefeuilles qui s’y connectent, je ne vois pas comment elles survivront. Je ne vois pas non plus comment cela s’applique, mais le gouvernement pourrait théoriquement commencer à infliger des amendes et à arrêter quiconque met en œuvre un contrat intelligent DEX ou DeFi », a-t-il ajouté.

Cependant, Lou Kerner a souligné que tous les pays n’adopteront pas une approche intolérante envers les crypto-monnaies, comme le souligne le cas du Salvador.

“À long terme, les crypto-monnaies sont beaucoup plus grandes que n’importe quel pays ou groupe de pays”, a-t-il déclaré. “Les pays qui répriment verront un exode de talents, dans la mesure du possible, car les constructeurs chercheront à construire des juridictions plus favorables à la réglementation.”

Fawad Razaqzada a également déclaré qu’il serait difficile de supprimer complètement l’utilisation des crypto-monnaies.

Il a conclu,

« Je ne pense pas que les autorités puissent complètement restreindre l’accès pour tout le monde, partout. Il est clair que les gouvernements sont menacés par l’essor des crypto-monnaies en tant que forme alternative de paiement qui pourrait éventuellement remplacer ou au moins compléter les monnaies fiduciaires. »

