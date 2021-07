Actualités Bitcoin

Bitcoin fait sa propre chose alors que le président de la Fed assure qu’il est «encore loin» alors que la politique monétaire soutient la demande

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi au Congrès qu'”il restait encore un long chemin à parcourir” avant que son objectif de plein emploi et d’inflation de 2% ne soit atteint, suggérant que la banque centrale pourrait ne pas commencer à réduire ses achats d’obligations pour l’instant.

L’inflation, qui a considérablement augmenté, atteignant un plus haut depuis 13 ans en juin, devrait “rester élevée au cours des prochains mois avant de se modérer”, a déclaré Powell, réitérant que les augmentations actuelles des prix sont transitoires et liées à la réouverture de l’économie.

Powell s’exprimera à nouveau devant le comité sénatorial des banques jeudi.

Dans ses remarques préparées pour le témoignage, Powell a déclaré que les pourparlers sur la réduction continueront cependant, même s’ils communiqueraient à l’avance la décision d’arrêter le soutien financier.

“Nous poursuivrons ces discussions lors des prochaines réunions” et fournirons un préavis avant d’annoncer une décision de réduire les achats d’obligations, a-t-il déclaré.

« Absolument le moment de commencer »

Les décideurs de la Fed étaient divisés entre la conviction que l’inflation récente est temporaire et ceux qui s’en inquiètent jusqu’à l’année prochaine lors de la réunion de la mi-juin. Cela a conduit « divers » responsables de la Fed à s’attendre à un début de réduction des achats « plus tôt » que prévu.

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré qu’il était “absolument temps de commencer” à avoir des conversations sur la réduction, ajoutant :

« À mon avis, nous serons probablement en bonne position pour réduire la cadence à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine. »

“Il est approprié de commencer à parler de réduction des achats d’actifs, de réduire certains des aménagements que nous avons fournis à l’économie”, a-t-elle déclaré dans une interview à CNBC cette semaine.

“Nous serons toujours dans une position très accommodante avec un taux de fonds bas, mais nous n’avons pas besoin de tous les outils que nous voyons pour que l’économie prenne ses marques.”

Le président de la Fed St. Louis, James Bullard, est également favorable au ralentissement du rythme des achats, l’économie cherchant à croître à 7 % et la pandémie sous « mieux contrôler ».

Dans une interview cette semaine avec le WSJ, Bullard a déclaré que la Fed pourrait le faire “doucement et prudemment”.

« Je pense que nous sommes en très bonne position pour démarrer un taper. Je n’ai pas besoin d’y aller demain, mais je pense que nous sommes en très bonne forme pour cela.

La politique monétaire continue de « soutenir la demande »

La Fed achète actuellement pour 120 milliards de dollars par mois d’obligations du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires pour maintenir les taux d’intérêt à long terme proches de zéro.

Contrairement à d’autres responsables, Powell ne ressent pas encore la diminution car il a assuré au marché que la diminution était “encore loin” et que “la politique monétaire soutenait la demande” dans l’économie.

De plus, il ne pense pas que le pic d’inflation dure plus longtemps que prévu et nuise à la reprise. “C’est une tempête parfaite de forte demande et de faible offre, et cela passera”, a-t-il déclaré. Il en va de même pour le marché du travail, qui continue de s’améliorer, mais il reste « encore beaucoup de chemin à parcourir ».

Avec Powell n’étant pas pressé de normaliser malgré la flambée de l’inflation alors que l’économie s’ouvrait après des mois de verrouillage, l’or a répondu positivement, grimpant à 1 832 $. Traditionnellement, le métal précieux est considéré comme une couverture contre l’inflation.

Contrairement à l’or, un actif à risque, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont considérés comme des actifs à risque et sont principalement non corrélés aux marchés traditionnels. Actuellement, Bitcoin se consolide après la vente en mai.

Bitcoin/USD BTCUSD

31 747,1056-$622.24-1.96%

Volume 20,17 bVariation -622,24$Ouverture31 747,1056$Circulation 18,76 mMarket Cap 595,48b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.