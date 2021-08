Bitcoin Fear and Greed Index de retour à Greed pour la première fois en 12 semaines Crypto new media

L’indice de peur et d’avidité Bitcoin, qui suit le sentiment général de la communauté sur la principale crypto-monnaie, est entré dans un état d’avidité pour la première fois en près de trois mois. Cela survient alors que le prix de BTC a chuté au cours des dernières semaines, ajoutant plus de 10 000 $.

La cupidité des investisseurs Bitcoin

L’indice de peur et d’avidité est une mesure populaire qui suit plusieurs aspects au sein de la communauté des crypto-monnaies pour déterminer les sentiments généraux envers BTC et d’autres actifs numériques. Plus précisément, ces facteurs incluent les sondages, les commentaires sur les réseaux sociaux, la volatilité et le volume.

Les résultats finaux varient de 0 – ce qui signifie une peur extrême à 100 – une cupidité extrême. Comme l’a expliqué l’équipe à l’origine de l’indice, le marché des crypto-monnaies est très émotif car les gens “ont tendance à devenir avides quand il augmente, ce qui entraîne FOMO” ou ils “vendent souvent leurs pièces avec une réaction irrationnelle lorsqu’ils voient des chiffres rouges”.

Avec le bitcoin, la métrique a été plongée dans un état de peur et même de peur extrême pendant des mois. En fait, il était là-bas depuis le 12 mai, lorsque le prix de la crypto-monnaie a commencé sa chute libre de près de 60 000 $.

Maintenant, cependant, les derniers développements dans le domaine ont changé le sentiment de la foule. En conséquence, l’indice est passé à 60 (avarice) pour la première fois en près de trois mois après avoir chuté à 10 (peur extrême) à plusieurs reprises.

Indice de peur et de cupidité Bitcoin. Source : Alternative.me

La cupidité est-elle bonne ou mauvaise ?

Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, l’indice de peur et d’avidité est peut-être le plus lié au prix du bitcoin. Par conséquent, sortir de la zone de peur vers la cupidité maintenant pourrait être lié à la récente flambée des prix.

Après tout, BTC a chuté à un creux de plusieurs mois de 29 000 $ il y a moins de deux semaines – comme on pouvait s’y attendre, l’indice est passé à 10 (peur extrême). Alors que la communauté s’attendait à plus de la même chose, le prix de l’actif est allé dans la direction opposée, comme c’est généralement le cas.

En quelques jours, il a récupéré 30 000 $, a lancé une autre étape et a même dépassé les 40 000 $. Comme indiqué précédemment, le bitcoin a atteint un sommet de plus de 42 500 $ en 10 semaines.

En tant que tel, il convient de garder à l’esprit qu’une trop grande cupidité pourrait être suivie de corrections, tout comme les augmentations de prix sont survenues en période de peur extrême.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.