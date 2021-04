Bitcoin ferme six bougies vertes mensuelles pour la première fois depuis 2013

Bitcoin vient de fermer six bougies vertes mensuelles consécutives pour la première fois depuis avril 2013. Si l’histoire se répète, Bitcoin pourrait profiter de nouveaux gains paraboliques cette année.

En avril 2013, Bitcoin a clôturé à environ 140 $ après avoir affiché six bougies vertes mensuelles. Alors que les marchés reviendraient à moins de 100 dollars au cours des deux prochains mois, Bitcoin augmenterait alors de 700% au cours des six mois suivants et marquerait des prix supérieurs à 1000 dollars pour la première fois.

BTC / USD depuis 2012, bougies 1m: Trading View

Bitcoin a affiché une tendance similaire à la veille de sa course haussière parabolique en 2017, les marchés affichant cinq bougies vertes mensuelles consécutives à l’approche de septembre. Alors que le mois de septembre a vu la consolidation de la BTC postérieure à la fourchette, Bitcoin a atteint de nouveaux sommets historiques en octobre pour passer de 5000 $ à près de 20000 $ d’ici la fin de l’année.

Selon le stratège de Bloomberg, Mike McGlone, Bitcoin pourrait se négocier pour plus de 400 000 $ d’ici 2022, si les marchés suivaient les tendances précédemment observées en 2013 et 2017. McGlone a récemment affirmé que Bitcoin est «en bonne voie de devenir un actif de réserve numérique mondial . «

Le trader vétéran et analyste de marché, Peter Brandt, est également optimiste sur Bitcoin, prévoyant que BTC pourrait gagner 250% supplémentaires pour dépasser 200000 $. « Je pense que nous sommes dans cette pause médiane où, en 2017, Bitcoin a tourné pendant un mois ou deux avant de voir le dernier mouvement vers le haut », a-t-il déclaré.

Cependant, les tendances passées ne garantissent pas les performances futures et l’histoire des bougies vertes est un peu trouble. Bien que Bitcoin ait publié cinq bougies vertes mensuelles d’affilée fin 2015, les premières semaines de 2016 ont vu le BTC s’effondrer de 20% avant de produire plusieurs mois de consolidation de resserrement.

De même, les cinq mois consécutifs de dynamique haussière qui ont débuté en 2019 ont été suivis d’une tendance baissière prolongée, le BTC ayant chuté de plus de 60% par rapport à ses sommets de 2019 au milieu du crash du «jeudi noir» de mars 2020. Bitcoin n’a pas récupéré son prix de 2019 – les hauts jusqu’en décembre 2020.