Bitcoin fête son anniversaire avec un comportement latéral et atteint un record dans son hashrate

Bitcoin s’est échangé latéralement dans une fourchette de 46 000 $ lundi. De même, son prix a baissé d’environ 8% au cours de la semaine dernière.

Le sentiment haussier semble être faible malgré le 13e anniversaire de Bitcoin. Le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto a extrait le premier bloc de la Blockchain. Le soi-disant Genesis Block, qui a marqué le début de la Blockchain Bitcoin.

Pour le moment, les indicateurs techniques suggèrent qu’un soutien étroit pourrait encourager l’activité d’achat à court terme. Cependant, la dynamique à long terme s’est ralentie, ce qui pourrait indiquer des rendements faibles ou négatifs ce mois-ci.

Certains analystes surveillent les données de la Blockchain à la recherche d’indices ou d’une prévision claire sur l’avenir du prix du Bitcoin. Par exemple, le nombre de transactions avec l’intention de vendre sur le réseau Bitcoin a récemment augmenté. Indique une tendance à la baisse du sentiment des investisseurs similaire à celle observée avant la baisse des prix en mai dernier.

Cependant, d’autres données montrent certaines améliorations qui pourraient renforcer le sentiment général du marché.

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin se négocie à 46 140,22 $. Source : CoinMarketCap

Le hashrate Bitcoin Blockchain a atteint de nouveaux sommets dimanche soir, après avoir franchi les précédents sommets atteints à la mi-2021. Le hashrate fait référence à la quantité de puissance de calcul utilisée par les mineurs sur le réseau Blockchain, dédiée à l’extraction de nouveaux Bitcoins et également à la vérification de nouvelles transactions dans le réseau Bitcoin.

Le nombre de transactions sur la Blockchain Bitcoin diminue

Le graphique suivant montre la baisse récente du nombre de transactions sur la Blockchain Bitcoin. Au cours des cycles précédents, des mouvements de marché agressifs ont entraîné une reprise des prix, mais récemment, les transactions n’ont pas réussi à maintenir une dynamique significative.

Le nombre total de transactions sur le réseau Bitcoin a considérablement baissé depuis juillet. Source : Blockchain.com

« Jusqu’à ce qu’il y ait une nouvelle expansion de la demande pour le réseau Bitcoin, on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’action des prix soit quelque peu calme et probablement latérale à une échelle macro », a écrit Glassnode dans un article de blog lundi.

Le hashrate de Bitcoin atteint de nouveaux sommets historiques

Les chiffres du hashrate pour Bitcoin ont établi de nouveaux sommets historiques dimanche soir, après avoir dépassé les précédents sommets atteints à la mi-2021. Se positionnant à 203,5 exahashs par seconde, les données de l’outil d’analyse Blockchain Glassnode montrent.

Un nombre de hashrate plus élevé est synonyme d’un réseau beaucoup plus fort et plus sécurisé. Cependant, malgré cela, le gouvernement chinois n’aime pas les crypto-monnaies. Une forte répression contre les mineurs locaux et les sociétés minières au cours de la dernière année a vu les hashrates de Bitcoin chuter à seulement 61 exahashs par seconde en juin 2021, contre plus de 190 exahashs par seconde en avril 2021.

Les données à l’époque indiquaient que plus de 46% de la puissance de calcul requise de Bitcoin était fournie par des mineurs chinois. Depuis lors, l’interdiction a entraîné un exode des mineurs chinois vers d’autres régions du monde, comme le Kazakhstan, l’Iran et même les États-Unis.

Actuellement, le hashrate Bitcoin s’élève à 189 exahashs par seconde au moment de la rédaction de cet article. Source : Glassnode

Le président salvadorien Bukele s’attend à ce que Bitcoin atteigne 100 000 $ cette année

Le président d’El Salvador, Nayib Bukele, prédit que Bitcoin atteindra un prix à six chiffres.

« En 2022, Bitcoin atteindra 100 000 dollars et deux autres pays adopteront l’actif numérique comme monnaie légale », a tweeté Bukele dimanche. Et il a ajouté que les crypto-monnaies deviendront également un enjeu important lors de la saison électorale de la Chambre des représentants aux États-Unis, qui se tiendra le 8 novembre 2022.

Le président du Salvador a annoncé qu’il prévoyait que Bitcoin atteindra 100 000 $ au cours de cette année 2022. Source : Twitter

Le Salvador a adopté Bitcoin comme monnaie légale en septembre de l’année dernière. En explorant des eaux inexplorées et en s’attirant la colère du Fonds monétaire international (FMI). Bukele est allé plus loin en novembre, annonçant son intention d’émettre un « Bitcoin Bond » de 1 milliard de dollars avec une échéance de 10 ans sur Liquid Network. La moitié du produit de l’émission obligataire servira à financer la construction d’une nouvelle « Bitcoin City » le long du golfe de Fonseca.

Alors que Bitcoin a progressé de près de 60% au cours de 2021, surperformant les actifs traditionnels par une très large marge, l’objectif de cours largement souhaité de 100 000 dollars est resté insaisissable, grâce au changement radical de la Réserve fédérale (Fed) des États-Unis. En plus de la large aversion au risque sur les marchés financiers durant les mois de novembre et décembre.

