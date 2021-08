Bitcoin finira par glisser à 18 000 $ malgré son récent rallye Crypto new media

Gareth Soloway – stratège en chef du marché chez InTheMoneyStocks – n’est pas impressionné par la récente augmentation des prix du bitcoin. Il a fait valoir que la valeur en USD de la crypto-monnaie principale atteindrait bientôt 50 000 à 52 000 $, mais finira par tomber à 18 000 $.

L’histoire se répéterait-elle ?

Dans une récente interview pour Kitco News, Gareth Soloway – le président d’InTheMoneyStocks – a estimé que le prix du bitcoin finirait par connaître une baisse massive. Alors qu’il a prédit que l’actif numérique atteindrait un maximum de 52 000 $ à court terme, il s’effondrerait plus tard à 18 000 $.

“Bitcoin atteindra finalement la barre des 18 000 $. Il n’y a vraiment aucun doute dans mon esprit.

Soloway – qui est également un day trader – a expliqué ses prévisions avec les événements passés. Selon lui, l’histoire se répéterait comme cela s’est produit en 2013 et 2017 lorsque le bitcoin a plongé après s’être rallié de manière significative pendant quelques mois. Cependant, les choses seraient différentes s’il parvenait à dépasser son sommet historique de 65 000 $.

Il convient de noter que l’adoption institutionnelle du bitcoin et sa domination n’étaient pas à leur niveau actuel à l’époque. Par exemple, Michael Saylor s’est engagé à ne vendre aucun de ses avoirs personnels ou les plus de 100 000 pièces BTC de MicroStrategy, quel que soit le prix. Cela dit, un tel déplacement vers le sud semble assez improbable.

Soloway a également gratté le sujet de l’or. Il l’a classé comme le meilleur atout que le bitcoin. Malgré des corrections de prix occasionnelles, le métal précieux serait toujours l’instrument financier le plus dominant, a-t-il ajouté.

Le haut dirigeant prévoit que les grandes entreprises commenceront à investir de plus en plus dans le bitcoin et l’or pour compenser leurs avoirs en dollars et “protéger essentiellement la valeur du dollar de l’impression de masse”.

Différents points de vue

La volatilité de Bitcoin et sa valeur future ont toujours été des sujets de conversation brûlants parmi les investisseurs et les analystes. Bien que l’opinion de Soloway soit plutôt sceptique, de nombreuses personnes ont récemment partagé des prédictions totalement différentes.

Par exemple, Thomas Lee – un associé directeur chez Fundstrat Global Advisors – pense que le bitcoin et le marché lui-même monteront en flèche une fois que la variante delta de COVID-19 aura dépassé son apogée. Il s’attend à ce que la principale crypto-monnaie se négocie à environ 100 000 $ dans les mois à venir.

Fait intéressant, ses récentes prévisions sont très similaires à celles qu’elle a partagées l’année dernière. À l’époque, Lee avait déclaré que le bitcoin vaudrait 120 000 $ d’ici la fin de 2021.

Une autre opinion haussière est venue du milliardaire américain Tim Draper. Il a déclaré que malgré la volatilité du marché de la cryptographie, le principal actif numérique atteindrait 250 000 $ dans un an. Draper pense que de nombreuses grandes entreprises suivraient l’exemple de Microsoft, Starbucks, PayPal, Home Depot et accepteraient le bitcoin comme moyen de paiement :

« Donnez-lui environ un an et demi et les détaillants seront tous sur OpenNode [bitcoin payment processor], donc tout le monde acceptera le bitcoin.

