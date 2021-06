Bitcoin fluctue autour de 39K$, Ethereum et Altcoins récupèrent les pertes

Comparer

Le prix du Bitcoin n’a pas réussi à rester au-dessus du niveau pivot de 40 000 $ et a prolongé sa baisse après les nouvelles de la Fed. BTC a cassé le support de 38 500 $, mais les taureaux ont protégé 38 000 $. Actuellement (04:58 UTC), il se négocie autour de 39 000 $.

En outre, la plupart des principaux altcoins récupèrent leurs pertes. L’ETH a baissé vers le support de 2 350 $ avant de se redresser au-dessus de 2 400 $. Le XRP / USD s’est échangé à près de 0,820 $ et est revenu au-dessus de 0,850 $.

Prix ​​du bitcoin

Après un rejet proche de 40 500 $, le prix du bitcoin a entamé une correction à la baisse. BTC s’est négocié en dessous des niveaux de support de 39 200 $ et 38 500 $. Cependant, les taureaux étaient actifs au-dessus du niveau de 38 000 $ (la dernière zone de cassure haussière). Le prix se redresse maintenant et se négocie au-dessus de 39 000 $. Une résistance immédiate est proche du niveau de 39 200 $. La principale résistance se forme maintenant à près de 40 000 $.

À la baisse, un support initial est proche du niveau de 38 500 $. Un support majeur se forme maintenant près du niveau de 38 000 $.

Prix ​​Ethereum

Le prix de l’Ethereum a fait face à une pression de vente supplémentaire en dessous de 2 500 $ et l’ETH a même baissé en dessous du support de 2 450 $ et 2 400 $. Il a testé la zone de support de 2 350 $ et a récemment entamé une correction à la hausse. À la hausse, une résistance initiale est proche du niveau de 2 450 $. La prochaine résistance majeure est proche de 2 500 $.

S’il y a une nouvelle baisse, le prix pourrait trouver des offres proches de 2 400 $. Le support clé est proche du niveau de 2 350 $.

Prix ​​du BNB, LTC, DOGE et XRP

Binance Coin (BNB) a prolongé sa baisse en dessous du support de 350 $. BNB a testé 342 $ et est maintenant de retour au-dessus de 350 $. À la hausse, les ours pourraient rester actifs près de 365 $. Le prochain grand obstacle car ils sont proches des 380 $ niveau.

Le litecoin (LTC) monte lentement au-dessus du niveau de 170. La première résistance majeure est proche du niveau de 180. Une clôture au-dessus de 180 est susceptible de donner le ton pour un mouvement vers les niveaux de résistance de 195 et 200 $. A la baisse, le prix pourrait rester stable près de 165 $.

Dogecoin (DOGE) a prolongé sa baisse et testé la zone de support de 0,305 $. Il consolide désormais ses pertes, avec une résistance immédiate à 0,320 $. La prochaine résistance clé est proche du niveau de 0,335 $. Le principal support à la baisse est proche de 0,305 $ et 0,300 $.

Le prix du XRP a prolongé sa baisse en dessous du support de 0,850 $. Il s’échangeait à près de 0,820 $ avant de récupérer des pertes. Le prix se consolide maintenant au-dessus de 0,850 $ et il semble qu’il pourrait tester la résistance à 0,880 $. La principale résistance est toujours proche de 0,90 $.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

Certains altcoins ont généré plus de 5%, notamment AMP, QNT, ATOM, ZEC, LEO, ZEN, XDC, WAVES, THETA, MDX et ENJ. Parmi ceux-ci, AMP a rebondi de 24% et a dépassé 0,11 $.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin a corrigé les gains et testé un support important proche de 38 000 $. Si BTC se maintient au-dessus de 38 000 $, il pourrait amorcer une nouvelle poussée au-dessus de 40 000 $.

