Bitcoin ‘FOMO rally’ longtemps retardé qui pourrait envoyer le prix BTC au-dessus de 200 000 $

Bitcoin est attendu depuis longtemps pour un “rassemblement FOMO” vers de nouveaux sommets historiques qui pourraient toucher 200 000 $ ou plus, dit l’un de ses plus anciens investisseurs.

Dans une interview accordée à Bloomberg le 29 septembre, Bobby Lee, ancien directeur général de la bourse BTCC, a rejeté toute suggestion selon laquelle le prix du Bitcoin (BTC) était en difficulté.

Lee : Bitcoin attendu pour le prochain rallye “depuis longtemps”

L’une des sources croissantes restées optimistes sur Bitcoin au quatrième trimestre, Lee, qui a ensuite fondé le fabricant de portefeuilles Ballet, a rejeté la récente faiblesse des prix.

“C’était juste une baisse de 5%”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a posé des questions sur la récente baisse pour tester le niveau de support de 40 000 $.

Bien qu’il oscille autour de 42 000 $ au moment de la rédaction, Bitcoin est non seulement capable de retrouver ses sommets historiques existants, mais il peut également atteindre 100 000 $, 200 000 $, voire plus.

Cela, a suggéré Lee, devrait se produire, ou du moins commencer, avant la fin de 2021.

“Je pense que vous irez facilement au-dessus de 100 000 $, puis selon la force du rallye, il est également susceptible d’atteindre 200 000 $ ou même de dépasser cela”, a-t-il déclaré.

«Évidemment, dépasser les 200 000 $ est une étape importante, il y aura donc beaucoup de couverture médiatique, et c’est ce qui conduit à ce qu’ils appellent un rallye de« peur de manquer ». En général, cela se produit toutes les quelques années, et je pense qu’un rallye FOMO pour Bitcoin est attendu depuis longtemps. »

Graphique en chandeliers BTC / USD (Bitstamp) sur 1 jour. Source : TradingView

Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent (jusqu’en octobre)

Comme l’a rapporté Cointelegraph, septembre devrait décevoir les taureaux jusqu’à la fin, et seulement le mois prochain offrira des conditions plus optimistes pour un retour à la course de taureaux BTC.

Les prochains obstacles incluent le vote prévu le 30 septembre par le Congrès américain sur le « projet de loi sur les infrastructures » et l’expiration des options de 3 milliards de dollars le 1er octobre, immédiatement après la clôture mensuelle.

Une baisse du prix du BTC au milieu de la fourchette de 30 000 $ est un sujet de discussion populaire ces jours-ci, et un tel événement, néanmoins, ne devrait pas durer longtemps avant que l’optimisme ne reprenne le sentiment du marché.

Pendant ce temps, Michaël van de Poppe, contributeur de Cointelegraph, a été impressionné par le comportement des prix ce jour-là.

« Un rebond de Bitcoin décent aujourd’hui. Les marchés boursiers rebondissent également très bien », a-t-il déclaré.