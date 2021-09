Bitcoin fonctionnera-t-il au Salvador ?

in

C’est déjà le cas. Il n’y a aucun inconvénient pour ceux qui ne l’utilisent pas, et l’utiliser apportera des centaines de millions de dollars de plus à la population lorsque les coûts des envois de fonds chuteront presque à zéro. Il permet également à 70 % de la population de faire pour la première fois du commerce en ligne et international.

Le seul inconvénient est le possible terrorisme international qu’ils vont subir, comme la dégradation de la cote de crédit et le paiement d’intérêts plus élevés sur les prêts. Mais ce n’est pas un échec de Bitcoin, mais une démonstration de malveillance du système USD secondaire qu’ils utilisent. Demandez-vous comment l’augmentation des revenus des consommateurs au détriment des méga-entreprises pourrait-elle entraîner de pires résultats économiques pour le pays ? Si vous voulez la vélocité de l’argent, vous la donnez aux gens. Si vous voulez qu’il y ait des déséquilibres financiers, donnez-le à Western Union.

