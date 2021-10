Bitcoin franchit 66 000 $ pour établir un nouveau record historique

Le bitcoin bouscule une nouvelle fois le secteur de la crypto, franchissant la valeur marchande de 66 000 dollars. La crypto numéro un a atteint son niveau record, maintenant son incroyable rallye de taureaux. La principale raison de cette augmentation est le lancement de l’ETF de stratégie ProShares BTC.

Dans le même temps, Ethereum a également franchi la barre des 4 000 dollars avec Shiba Inu, la seule crypto en panne parmi les 25 principales devises. Le fonds négocié en bourse très attendu a été lancé le 20 octobre, portant le Bitcoin de 60 000 à 66 000 dollars.

L’année a été une montagne russe pour Bitcoin, la crypto atteignant son plus haut niveau historique pour chuter de plus de 50% en quelques mois seulement. Il est même passé sous la barre des 30 000 dollars en juillet mais a gagné plus de 125 % en deux mois.

Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, est resté fidèle à son personnage de super marché haussier. Il a déclaré que les salles de l’éternité sont remplies de cris de personnes qui ont vendu BTC tôt. Bien que l’ETF ProShares ne soit pas physiquement installé, il fonctionne à merveille pour Bitcoin.

La SEC a rejeté la proposition de l’ETF à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie, mais la dernière a réussi à obtenir son approbation. Gary Gensler (le commissaire de la SEC) a déjà déclaré que malgré son soutien aux ETF à terme BTC, ils ne préfèrent pas les ETF de crypto-monnaie réglés physiquement.

ProShares est entré sur le marché le 20 octobre, atteignant un volume de transactions supérieur à 1 milliard de dollars le premier jour. VanEck (concurrent de ProShares) a également révélé qu’il allait acquérir l’approbation de la SEC, à compter du 23 octobre. Par conséquent, la négociation commencera dès que possible après l’entrée en vigueur de la déclaration d’enregistrement, très probablement le 25 octobre.

Pendant ce temps, Bitcoin a obtenu une autre approbation de haut niveau avec Mariah Carey. La chanteuse vedette a récemment annoncé un partenariat avec Gemini, un échange cryptographique exploité par Tyler et Cameron Winklevoss.

Mariah a publié un article sur la collaboration sur Instagram, déclarant qu’elle utilise la plate-forme pour investir dans Bitcoin. La meilleure partie de la promotion était un code de référence pour 20 dollars de Bitcoin pour s’inscrire à l’échange. Le chanteur a précisé que les utilisateurs n’ont pas besoin d’acheter l’intégralité de la crypto, car ils peuvent commencer avec seulement 5 dollars.

Kim Kardashian a également promu Ethereum Max plus tôt cette année. Bien que l’approbation ne soit pas directement affiliée à Bitcoin, son timing aide la crypto à gagner en visibilité. Avec plus de 10 millions d’abonnés Instagram, on peut supposer que l’approbation a aidé Bitcoin.

Un récent sondage Morning Consult a montré que les investisseurs prêtent vraiment attention au contenu sponsorisé des A-listers. Plus de 20 % des participants ont déclaré que de tels messages persuadent les utilisateurs d’investir dans des actifs virtuels.

Avec Bitcoin atteignant son plus haut niveau historique, même Elon Musk n’a pas pu résister à l’idée de publier un tweet. Le milliardaire n’a pas été actif depuis un certain temps, mais la dernière tentative a vu Elon publier une photo sur Bitcoin et Ethereum. Les derniers développements ont aidé l’ensemble du secteur de la cryptographie à gagner en stabilité, qui devrait se maintenir pendant un certain temps.