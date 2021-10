Bitcoin est en mouvement, et il semble qu’il n’y ait pas beaucoup de résistance d’ici au sommet historique de 65 000 $.

Aujourd’hui, nous avons atteint près de 61 500 $ et la capitalisation boursière des Bitcoins a dépassé 1,15 billion de dollars. Négociant actuellement au-dessus de 61 000 $, un autre mouvement, et nous passerons directement à l’ATH. La principale crypto-monnaie est désormais en hausse de plus de 37% en octobre, jusqu’à présent.

Cette dernière euphorie sur le marché est due à la sortie du premier ETF Bitcoin des États-Unis la semaine prochaine.

« Les ETF ouvrent de nombreuses possibilités aux gens de se faire connaître, et il y aura une évolution rapide vers ces structures », a déclaré Charles Hayter, PDG de la société de données CryptoCompare.

« Cela réduit les frictions pour les investisseurs d’obtenir une exposition et donne aux fonds traditionnels la possibilité d’utiliser l’actif à des fins de diversification. »

Comme nous l’avons signalé, il y a de très fortes chances qu’un ETF Bitcoin Futures soit officiellement négocié avant la fin de ce mois. Même la SEC rappelle aux investisseurs d’être prudents lorsqu’ils investissent dans un fonds détenant des contrats à terme Bitcoin.

Le voilà! L’équipe de données de Bloomberg est en train d’ajouter l’ETF ProShares Bitcoin Strategy au terminal. Le ticker sera $ BITO. 95 bps – moins de la moitié des frais de 2% de GBTC. Cette chose va vivre la semaine prochaine. Soit le lundi ou le mardi. pic.twitter.com/Lil4eHVdmr – James Seyffart (@JSeyff) 15 octobre 2021

Alors que la date limite d’approbation, de refus ou de retard de ProShares Bitcoin ETF arrive le 18 octobre, Valkyrie a déposé un 8-A vendredi. La SEC doit décider de l’ETF de Valkyrie le 25 octobre.

C’est « encore une autre étape indiquant qu’ils (Valkyrie) pensent qu’ils seront efficaces. Cela dit, j’attends toujours la mise à jour du prospectus de ProShares pour avoir ce sentiment de «maison libre» », a déclaré Eric Balchunas, analyste principal des ETF pour Bloomberg.

Plus tôt dans la journée, Bloomberg a également annoncé que la SEC était sur le point d’autoriser l’ETF Bitcoin à se négocier la semaine prochaine, citant des personnes familières avec le sujet.

« C’est l’une des dernières frontières pour l’accès aux mandats », a déclaré Joseph Edwards, responsable de la recherche chez le courtier en crypto Enigma Securities.

« Beaucoup d’Américains en particulier ont des conditions attachées à la façon dont ils déploient une grande partie de leur richesse. Cela permet au bitcoin de profiter des types d’aubaines qui maintiennent les actions américaines aussi solides qu’elles le sont. »

L’approbation de l’ETF imprimerait certainement un nouvel ATH pour Bitcoin.

« Le passage à 1 million de dollars est prédestiné », a déclaré Su Zhu, PDG et co-fondateur de Three Arrows Capital.

Meilleur scénario du point de vue du trading à court terme BTC 65K d’ici lundi L’ETF ProShares a été rejeté lundi, à 55 000 (38,2 fib) Valkyrie ETF approuvé une semaine plus tard, jusqu’à 75K – Alex Krüger (@krugermacro) 15 octobre 2021

En prévision de cette décision, l’intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin est passé à 22,29 milliards de dollars, vu pour la dernière fois à la mi-avril, selon Bybt. Sur CME, OI a déjà atteint un nouvel ATH à 3,36 milliards de dollars, dépassant le sommet du 21 février de 3,26 milliards de dollars. Au moment de la rédaction, les contrats à terme Bitcoin se négocient à 60 950 $ sur CME.

Les taux de financement sur les contrats perpétuels Bitcoin augmentent également. Le mois dernier, il était négatif, et actuellement, le plus haut est à 0,0446% sur Deribit.

De plus, le Crypto Fear & Greed Index montre que les sentiments de « cupidité » sont de retour sur le marché avec une lecture de 79, vue pour la dernière fois fin août.

En tandem avec Bitcoin, Ether est passé à plus de 3 800 $ tandis que la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie oscille autour de son pic de début mai de 2,550 milliards de dollars.

Bitcoin BTC

61 297,45 $

+0.96%

+7.12%

+13,09%

Ethereum ETH

3 851.83 $

+0.81%

+1,23 %

+6,50%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.