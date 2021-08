Bitcoin franchit la zone de 47 000 $, l’économie de la crypto approche des 2 000 milliards de dollars

14 août 2021 07:07 UTC

| Actualisé:

14 août 2021 à 07:07 UTC

Par Clark

Le prix du bitcoin a dépassé les 47 000 $ le vendredi après-midi et à 16 h 15 (HAE), la valeur approchait 47 929 $ l’unité. Bitcoin a bondi de plus de 8% aujourd’hui et a augmenté de plus de 45% au cours du mois dernier.

La valeur de Bitcoin a bondi de 45% le mois dernier

L’économie de la cryptographie a atteint environ 1,99 billion de dollars le 13 août, augmentant de plus de 7,4% au cours de la journée. La valeur du bitcoin (BTC) a bondi de plus de 8% et a atteint un sommet de remplacement pour le mois d’août atteignant 47 929 $ par unité. Les statistiques sur sept jours montrent que le BTC a grimpé de plus de 11% et au cours du mois de plus de 45% par rapport au dollar américain. alors que légèrement sous le plus haut cet après-midi, BTC continue d’être en hausse de 304% tout au long de l’année.

Sur les 1,99 billion de dollars, cependant, le bitcoin ne détient qu’une dominance de 45% parmi les plus de 10 000 actifs numériques existants. Ethereum (ETH) contrôle 19,4% de la domination de la crypto-économie, tandis que BNB et ADA détiennent plus de 3% par marché. Au cours des dernières vingt-quatre heures, BTC a enregistré un volume de commerce international de 31 milliards de dollars et sa capitalisation boursière est d’environ 894 milliards de dollars vendredi soir (HAE).

Tether (USDT) capture 54% des transactions BTC d’aujourd’hui alors que le dollar américain

commandes autour de 15,1%. Il est souvent suivi par le BUSD (5,42 %), le JPY (4,79 %), le KRW (3,61 %), l’EUR (3,43 %) et l’USDC (2,02 %). Le créateur du modèle bitcoin stock-to-flow (S2F), Plan B, a retweeté un précédent tweet le vendredi qu’il a partagé le 20 juin, qui s’attendait à des mouvements de valeur similaires pour juin, juillet, puis l’augmentation en août.

C’est le même tweet que Bitcoin.com News a rapporté le lendemain qui présentait la prévision de la situation la plus défavorable de B de 135 000 $ pour le mois de décembre.

David Russell, vice-président de l’intelligence de marché au cluster Tradestation, intègre des perspectives moins optimistes que la configuration B. “Le bitcoin a bondi de plus de 50% par rapport à son plus bas du 20 juillet, mais actuellement le rallye peut même voir une interruption”, a déclaré Russell à Bitcoin.com News le ven. Russell a ajouté :

«Le récent pic de près de 47 000 $ correspond presque exactement au plus bas du 25 avril. Il est également proche du même niveau en dessous que les vendeurs sont devenus agressifs du 16 au 18 mai. C’est souvent la résistance la plus importante à laquelle Bitcoin a encore été confronté dans le rebond actuel. »

Pendant ce temps, alors que BTC a réussi à dépasser la poignée de 47 000 $, le principal crypto plus fait face à une sérieuse résistance dans la zone psychologique de 50 000 $.

Clark

Chef de la technologie.