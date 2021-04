Bitcoin franchit un nouveau record au-dessus de 63K $: que disent les traders?

Le prix du Bitcoin (BTC) a atteint un nouveau record historique à 63478 $ mardi sur Binance.

Le sentiment du marché autour du Bitcoin et de l’Ether (ETH) est extrêmement optimiste, mais le sentiment à court terme reste mitigé.

Les analystes utilisent le terme «découverte de prix» lorsque le prix d’un actif atteint un nouveau niveau record.

Mardi, le prix du Bitcoin est entré dans la découverte de prix, dépassant son record en passant au-dessus de 62000 $.

Lorsqu’un actif entre dans la découverte de prix, deux scénarios peuvent émerger: il devient surachat et voit une correction sévère, ou il voit un élan technique plus fort et rebondit davantage.

Bien que la dynamique du Bitcoin soit manifestement forte, les traders sont mitigés dans la trajectoire à court terme de BTC.

Scott Melker, un négociant en dérivés de crypto-monnaie, a déclaré que le tableau des prix sur quatre heures de la BTC avait commencé à entrer en territoire de surachat.

«La divergence haussière cachée a été imprimée il y a quelques bougies, signalant la poursuite et invalidant la division baissière. Le RSI de 4 heures a finalement atteint une surachat, voyons à quel point il peut pousser. »

Tableau des prix Bitcoin avec divergence. Source: Twitter

Au sommet, les indicateurs techniques montrent que Bitcoin pourrait être suracheté à court terme, tandis que le marché à terme reste également extrêmement surpeuplé.

Bendik Norheim Schei, responsable de la recherche chez Arcane Research, a déclaré que la prime de trois mois sur les contrats à terme BTC atteignait 50%.

Les contrats à terme BTC annualisés sur une base de 3 mois glissants. Source: Twitter

Les primes sur le marché à terme indiquent si le marché des dérivés est surchauffé avec les acheteurs. Si les primes sont élevées, le risque d’une vente massive du fait de la prise de bénéfices par les investisseurs augmente.

“C’est insensé. Sur une base annualisée de 3 mois (prime sur les contrats à terme BTC) approchant les 50%. 50%. »

Dernière étape du rallye taureau?

Selon Mohit Sorout, le partenaire fondateur de Bitazu Capital, il y a une chance que Bitcoin soit dans la dernière étape de sa tendance haussière. Il a dit:

«À vrai dire, je pense sérieusement que nous sommes entrés dans la dernière étape de ce marché haussier $ btc. Pour être clair, la dernière étape pourrait durer 2-3 semaines ou même plus. Le prix pourrait atteindre 200k ou même plus qui sait. Ne prenez pas de décisions de vie irrationnelles basées sur des PnL non réalisés. »

Indicateur supérieur du cycle Pi. Source: Twitter

Cependant, il y a aussi une forte possibilité que Bitcoin ne dépasse pas comme il l’a fait en 2017. Au contraire, il pourrait varier et se consolider pendant longtemps après son pic, comme l’or à ses débuts.