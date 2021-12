Bitcoin franchit une nouvelle étape avec 90% de l’offre totale extraite

Les prix ont reflété l’offre croissante à mesure que la demande de nouveaux bitcoins augmente. L’actif a échangé des mains pour moins de 0,10 $, lorsque 10 % de l’approvisionnement a été extrait au début de 2010, et a plané au-dessus de 7,50 $ lorsque 50 % de l’approvisionnement a été extrait en décembre 2012. Au moment de la publication, il se négocie à plus de 49 000 $, après avoir baissé de 28 % par rapport à son pic de 69 000 $ plus tôt cette année, selon les données de CoinGecko.

