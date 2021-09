Bitcoin franchit une nouvelle étape avec son 700 000e bloc dans un contexte de frénésie cryptographique croissante

in

Plus de 12 ans après la création du réseau bitcoin avec la création du bloc genesis, les mineurs de bitcoin ont franchi une nouvelle étape en produisant le 700 000e bloc samedi malgré 428 nécrologies de bitcoin (selon 99bitcoins.com) écrites jusqu’à présent. La nécrologie de phase bitcoin est familièrement utilisée pour désigner le nombre de fois où le bitcoin a été déclaré sans valeur ou mort dans des articles, des actualités ou des blogs, etc. Alors que la frénésie du bitcoin continue d’attirer les investisseurs, la monnaie virtuelle a pris moins de deux ans pour atteindre le dernier jalon de la marque précédente de 600 000 le 18 octobre 2019, ce qui a également pris un temps similaire de moins de deux ans à partir du 500 000e bloc extrait le 19 décembre 2017. Le réseau Bitcoin avait produit son 100 000e bloc sur 29 décembre 2010.

Bon 700000ème bloc, #bitcoin ! https://t.co/24mpVKXK8e – Pieter Wuille (@pwuille) 11 septembre 2021

Le prix du bitcoin au 600 000e bloc était d’environ 8 200 $ et est passé à 45 842 $ au moment du dépôt de ce rapport, selon les données de CoinMarketCap. De plus, selon blockchain.com, avec le 700 000e bloc produit, l’offre actuelle totale de bitcoin était de 18,813 millions – 89,58 % de l’offre totale de bitcoin qui est limitée et prédéfinie dans le protocole bitcoin à 21 millions. Le 700 000e bloc historique a été extrait par des mineurs inconnus qui ont gagné une récompense totale de 287 540 $, selon blockchain.com.

Les blocs Bitcoin sont essentiellement des fichiers qui stockent des données liées au réseau Bitcoin. Une fois qu’un bloc, qui agit comme un livre d’enregistrements, est écrit, les enregistrements ne peuvent pas être modifiés ou supprimés. Une fois que les mineurs ont terminé le blocage de telles transactions ou données ajoutées à la blockchain, ils sont récompensés par de nouveaux bitcoins. Selon les témoignages, un seul bloc est généré toutes les 10 minutes environ. Les utilisateurs de crypto sur Twitter ont souligné le dernier jalon du bitcoin en citant l’un des pionniers du bitcoin et un cryptographe de renom qui serait le créateur pseudonyme du bitcoin – Satoshi Nakamoto.

Le 700 000e bloc #Bitcoin. “Chaque jour qui passe et #Bitcoin ne s’est pas effondré en raison de problèmes juridiques ou techniques, cela apporte de nouvelles informations sur le marché. Cela augmente les chances de succès éventuel de #Bitcoin et justifie un prix plus élevé. » – Hal Finney pic.twitter.com/RYzHHBodTe — Documenter Bitcoin ???? (@DocumentingBTC) 11 septembre 2021

