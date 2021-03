Bitcoin fulgurant: la crypto-monnaie dépasse la barre des 61000 $, un niveau record alors que la dernière course haussière s’accélère

Le PDG de Tesla, Elon Musk, dont les tweets ont influencé le mouvement des prix du bitcoin dans un passé récent, parie gros sur le bitcoin.

La dernière course haussière fulgurante de Bitcoin s’est poursuivie en atteignant un nouveau sommet de 61000 $ dimanche, en grande partie au milieu de l’adoption accrue de la crypto-monnaie. Le Bitcoin a dépassé le record de 60000 dollars samedi à 17h54 IST et a encore dépassé le prix de 61000 dollars aux petites heures de dimanche, selon les données de CoinMarketCap. La monnaie numérique se négociait à 61 090 $ au moment du dépôt de ce rapport. Le prix du Bitcoin a plus que doublé, passant de 29000 USD au début de 2021 et a augmenté de plus de 10000 USD en une semaine. La croissance d’une année sur l’autre, au 14 mars 2021, du prix du bitcoin s’élevait à 1063%, tandis que sa capitalisation boursière, qui détenait une part de 60% dans la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies dans le monde, s’élevait à 1,14 USD. mille milliards.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, dont les tweets ont influencé le mouvement des prix du bitcoin dans un passé récent, parie gros sur le bitcoin. La société avait déclaré le mois dernier, dans un dépôt auprès de la US Securities and Exchange Commission, qu’elle avait investi jusqu’à présent 1,5 milliard de dollars en bitcoin et qu’elle pourrait bientôt l’accepter comme paiement pour ses produits à l’avenir. De grandes entreprises financières telles que Square avaient acheté des bitcoins d’une valeur de 170 millions de dollars le mois dernier, contre 50 millions de dollars de bitcoins rachetés en octobre de l’année dernière.

Plus tôt ce mois-ci, PayPal avait annoncé l’acquisition de la start-up de cryptographie Curv basée en Israël. En octobre 2021, PayPal s’était associé à la société de cryptographie Paxos pour permettre à ses utilisateurs aux États-Unis d’acheter et de vendre des crypto-monnaies à partir de leur compte PayPal. De même, Visa et Mastercard ont également cherché à adopter les crypto-monnaies.

La flambée du prix du bitcoin a également été observée à la suite du programme de secours Covid de 1,9 billion de dollars du gouvernement américain. Le prix du Bitcoin avait également bondi l’année dernière lorsque le Congrès américain a adopté le plan de secours de 484 milliards de dollars de Covid en avril. Cela a coïncidé avec l’augmentation du prix du bitcoin de plus de 6900 $ à près de 9000 $, montrant l’effet du projet de loi sur l’appétit des investisseurs pour les risques liés aux crypto-monnaies. De même, le deuxième stimulus de 900 milliards de dollars annoncé en décembre a connu une augmentation de plus de 23000 dollars à près de 29000 dollars le 31 décembre 2020.