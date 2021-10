Bitcoin Futures ETF dépasse les attentes et négocie 1 milliard de dollars le premier jour

Les chiffres sont là, et l’ETF Bitcoin Futures a fait ses débuts les plus importants de l’année. De loin. Nous devons « exclure les ETF où leur volume Day One était littéralement un investisseur géant pré-planifié ou BYOA », mais c’est juste. Apparemment, l’ETF ProShares Bitcoin Strategy a atteint le sommet naturellement, via de vraies transactions par de vraies personnes et institutions. Considérant que seule son approbation par la SEC a semblé catapulter le prix de Bitcoin au bord d’un record absolu, une question se pose. Comment réagira le marché demain ? Et le lendemain ?

Mais évitons les spéculations et vérifions Senior ETF Analyst for Bloomberg, les graphiques d’Eric Balchunas :

Si nous n’excluons pas les ETF où leur volume Day One était littéralement un investisseur géant pré-planifié ou BYOA (pas naturel), il se classe toujours n°2 dans l’ensemble. Voici cette liste. La raison pour laquelle certains d’entre eux ne devraient pas être inclus selon l’OMI est qu’ils ne représentent pas vraiment l’intérêt de la base. pic.twitter.com/wmZiHnpFrS – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 19 octobre 2021

Considérant que le tout premier ETF Bitcoin Futures « a également négocié plus de 99,5% de tous les ETF », il est juste de dire que le lancement a été un énorme succès. Qu’est-ce que cela signifie pour les ETF suivants ? Selon Balchunas, il leur sera difficile de réussir. « Chaque jour compte car une fois qu’un ETF est connu comme ‘le seul’ et a des tonnes de liquidités, il est pratiquement impossible de voler. » Et qu’est-ce que cela signifie pour le marché en général ? NewsBTC a déjà couvert cette question :

« Bien que ces ETF aient suscité des critiques pour être soutenus par des contrats à terme et non par l’actif sous-jacent, ils pourraient toujours avoir de grandes implications pour Bitcoin – permettant aux comptes à l’abri de l’impôt et de retraite d’être facilement exposés, et potentiellement d’ouvrir le crypto-actif à un public beaucoup plus large . «

Le NYSE accueille @ProSharesETF pour célébrer le premier ETF américain lié au Bitcoin $ BITO https://t.co/0qh0NDS2d4 – NYSE 🏛 (@NYSE) 19 octobre 2021

Pourquoi existe-t-il un ETF Bitcoin Futures au lieu d’un ETF Bitcoin ?

Qui de mieux pour répondre à cette question que le président de la SEC lui-même, Gary Gensler a déclaré à CNBC :

« Ce que vous avez ici est un produit qui est supervisé depuis quatre ans par le régulateur fédéral américain CFTC, et qui est enveloppé dans quelque chose qui relève de notre compétence appelé l’Investment Company Act de 1940, nous avons donc une certaine capacité à l’intégrer à l’investisseur protection. »

Ainsi, le Bitcoin Futures ETF relève de la compétence de la Commodity Futures Trading Commission. De plus, il suit les contrats à terme Bitcoin du Chicago Mercantile Exchange (CME). Et la SEC considère que le soutien institutionnel protégera le client. Selon eux, l’actif sous-jacent, Bitcoin, est trop volatil et sujet à manipulation.

Les premières personnes à proposer un ETF Bitcoin aux États-Unis, les jumeaux Winklevoss, déplorent qu’à l’époque, le prix du Bitcoin était de 68 $ et aujourd’hui de 64 000 $. «C’est presque un retour de 1000x en attendant. Je suis content que nous soyons arrivés ici, mais cela a pris trop de temps.

Lorsque @cameron et moi avons proposé pour la première fois un ETF bitcoin en juillet 2013, le prix du bitcoin était de 68 $. Aujourd’hui, lors du lancement de deux ETF à terme bitcoin, le prix du bitcoin est de 64 000 $. C’est presque un retour de 1000x en attendant. Je suis content que nous soyons arrivés ici, mais cela a pris trop de temps. – Tyler Winklevoss (@tyler) 19 octobre 2021

Également sceptique quant au potentiel à long terme du Bitcoin Futures ETF, Anthony Bertolino, vice-président de la croissance chez iTrustCapital, a déclaré à CNBC :

«Le lancement du premier ETF lié au bitcoin aux États-Unis renforcera le marché plus large de la cryptographie et aidera une toute nouvelle classe d’investisseurs à profiter des avantages du bitcoin en tant qu’actif légitime. Cependant, un ETF bitcoin basé sur des dérivés n’est pas là où nous voulons être à long terme. »



Tableau des prix BTC du 20/10/2021 sur Forexcom | Source : BTC/USD sur TradingView.com

Quelles sont les caractéristiques de l’ETF ProShares Bitcoin Strategy ?

Les prochains jours seront cruciaux pour cette histoire. Il est possible que la demande d’aujourd’hui ait été orchestrée, du moins en partie. Si cela se produit, ce sera très évident dans les jours suivants. Dans tous les cas, le site officiel du fonds définit le premier ETF Bitcoin Futures comme :

« ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) est le premier ETF américain lié au bitcoin offrant aux investisseurs la possibilité de s’exposer aux rendements du bitcoin de manière pratique, liquide et transparente. Le Fonds cherche à procurer une appréciation du capital principalement par le biais d’une exposition gérée aux contrats à terme sur bitcoins. »

Et avertit les clients que « le fonds n’investit pas directement dans le bitcoin » et que « le prix et les performances des contrats à terme sur le bitcoin devraient différer du prix « au comptant » actuel du bitcoin ». Prévenu est prévenu.

Image en vedette : Capture d’écran de la cérémonie de la cloche d’ouverture de l’ETF| Graphiques par TradingView