Bitcoin Futures Premium tire 3x au milieu de fortes rumeurs sur l’ETF Bitcoin Futures

La plus grande crypto-monnaie au monde Bitcoin (BTC) continue de gagner du terrain, dépassant les 59 000 $ plus tôt dans la journée. Au moment de mettre sous presse, Bitcoin (BTC) s’échangeait de 2,74 % à un prix de 59 650 $ et une capitalisation boursière de 1 120 milliards de dollars.

Les rumeurs de la première approbation de Bitcoin ETF liée aux contrats à terme Bitcoin se renforcent, ajoutant plus de carburant à la flambée des prix BTC. Ainsi, avant l’approbation de la SEC, la prime à terme Bitcoin a triplé ce mois-ci.

La prime à terme #Bitcoin a plus que triplé ce mois-ci avant l’approbation potentielle par la SEC d’un #ETF la semaine prochaine. pic.twitter.com/1Ztk6tyQ3z – Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 14 octobre 2021

Le jeudi 14 octobre, l’intérêt ouvert (OI) pour les contrats à terme Bitcoin a atteint un niveau record sur CME. Selon les données de Bybt, le total des intérêts ouverts sur les contrats à terme BTC est actuellement de 21,77 milliards. D’un autre côté, l’OI à terme BTC sur CME a atteint un sommet de 8 mois à 3,32 milliards de dollars. L’intérêt ouvert sur CME est encore plus important que lorsque Bitcoin se négociait à des niveaux de 65 000 $.

L’intérêt ouvert croissant et la prime pour les contrats à terme BTC suggèrent que plus d’argent entre sur le marché. Cela signifie que davantage d’investisseurs sont prêts à rechercher une exposition à la plus grande crypto-monnaie du monde. En outre, l’augmentation de l’OI dans les contrats à terme Bitcoin suggère également que davantage d’argent institutionnel arrive sur le marché.

Sources: Bitcoin Futures ETF ne sera pas confronté à un barrage routier SEC

Selon le dernier rapport de Bloomberg, l’ETF à terme Bitcoin est susceptible de rencontrer le moins de résistance de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Des personnes proches du dossier ont déclaré que la SEC allait probablement approuver Bitcoin ETF ce mois-ci.

Il semble que même les grands acteurs du marché l’aient déjà ressenti. Le mercredi 13 octobre, Ark Invest était le dernier en date à demander une approbation Bitcoin ETF pour suivre les contrats à terme BTC.

Les rumeurs se renforcent de jour en jour alors que nous sommes déjà à la mi-octobre. Cependant, non pas un mais quatre contrats à terme Bitcoin sont sur le point d’être approuvés en octobre.

Si l’ETF Bitcoin (BTC) parvient avec succès sur le marché américain, le prix du BTC peut monter en flèche à 64 000 $ et au-delà en un rien de temps.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Bhushan est un passionné de FinTech et possède un bon flair pour comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l’économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et de la crypto-monnaie. Il est continuellement dans un processus d’apprentissage et reste motivé en partageant ses connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans à suspense et explore parfois ses talents culinaires.