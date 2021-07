Bitcoin glisse à nouveau en dessous de 30 000 $; environ 90 milliards de dollars ont anéanti tout le marché des crypto-monnaies en 24 heures

in

Bitcoin a plongé de 54% depuis qu’il a culminé à 64 234 $ le 14 avril 2021. (Image: .)

Bitcoin est tombé en dessous de la barre des 30 000 $ pour la première fois depuis le 22 juin, effaçant environ 90 milliards de dollars de l’ensemble du marché des crypto-monnaies en 24 heures à 8 h 54 IST mardi, selon les données de CoinMarketCap.com. D’autres pièces de premier plan ont également été entraînées vers le bas. Ethereum est passé de 1 824 $ à 1 730 $, tandis que Binance Coin est passé de 299 $ à 261 $ et XRP est passé de 58 cents à 52 cents. Bitcoin se négociait à 29 400 $ au moment du dépôt de ce rapport.

« Bien que les prix du Bitcoin se soient situés entre 31 000 $ et 35 000 $ au cours des quatre dernières semaines, c’est la deuxième fois en 2021 qu’il tombe en dessous du niveau de 30 000 $. Cela pourrait être attribuable au déverrouillage d’actions d’une valeur de 16 240 Bitcoin sur Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) hier », a déclaré à Financial Express Online le cofondateur et PDG de Vikram Subburaj, Giottus Cryptocurrency Exchange.

Bitcoin a plongé de 54% depuis qu’il a culminé à 64 234 $ le 14 avril 2021, en grande partie au milieu de la répression de l’utilisation et de l’exploitation minière par la Chine, alors même que l’adoption institutionnelle continue de croître.

«Nous sommes actuellement dans une phase d’accumulation pour Bitcoin qui verra un mouvement latéral au cours des prochaines semaines, y compris une baisse de valeur, mais nous sommes confiants dans une forte reprise au quatrième trimestre 2021, peut-être vers le précédent record de 64 000 $ et au-delà. Nous notons que l’adoption institutionnelle continue de croître et que les perspectives du marché restent solides », a ajouté Subburaj.

La baisse des prix du Bitcoin est également une réaction à la vente mondiale sur les marchés mondiaux, y compris les bourses américaine et indienne. «Il y a une pression sur d’autres pièces comme Ether et Dogecoin en raison d’une certaine répression contre les mineurs de crypto. Ce sont des fluctuations à court terme du marché et les investisseurs à long terme n’ont aucune raison de s’inquiéter. Au cours des cinq dernières années, Bitcoin a augmenté de près de 7 000 pour cent, ce qui signifie que les investisseurs à long terme sont assis sur des bénéfices énormes », a déclaré Shivam Thakral, PDG de BuyUcoin à Financial Express Online.

Selon une enquête menée auprès de 42 experts en cryptographie dans le monde publiée ce mois-ci par la plate-forme de finances personnelles basée au Royaume-Uni Finder, Bitcoin devrait chuter à 25 112 $. Cependant, d’ici décembre 2030, le prix passera à 4 287 591 $, mais « la moyenne est faussée par les valeurs aberrantes – lorsque nous examinons la prévision de prix médian, la prévision de prix pour 2030 tombe à 470 000 $ ». C’est encore près de 16X contre 29 400 $. Néanmoins, 2021 devrait se terminer à 66 284 $, selon l’enquête.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

