Bitcoin Gold (BTG) augmente de plus de 10 % à mesure que sa base d’utilisateurs augmente

Bitcoin Gold (BTG / USD), une crypto-monnaie qui a émergé après un hard fork de Bitcoin (BTC / USD) en 2017, a bien performé malgré le sentiment général baissier sur le marché des crypto-monnaies. Avec la plupart des pièces de la liste des 10 premières crypto-monnaies, y compris BTC, saignant aujourd’hui, BTG a ouvert la journée avec des gains substantiels. Plus tôt dans la journée, la pièce a affiché des gains allant jusqu’à 11% au cours des dernières 24 heures.

Cependant, le prix a corrigé à la baisse au moment de la rédaction et BTG change de mains à 57,26 $ (41,19 £) avec une variation de 8,19% au cours des dernières 24 heures. Ce prix représente une hausse de 20,74 % au cours des sept derniers jours, lorsque la pièce s’échangeait entre 42,00 $ (30,21 livres) et 50,00 $ (35,97 livres).

Depuis le début de l’année, BTG a augmenté de plus de 700%. Cependant, cette performance haussière n’a pas vu la pièce approcher de son plus haut historique (ATH) du 23 octobre 2017, de 539,72 $ (388,24 livres). Alors que d’autres crypto-monnaies ont dépassé leurs ATH lors du récent boom du marché de la crypto en avril et mai, BTG n’a réussi à grimper que 169,19 $ le 5 mai avant de chuter.

À l’heure actuelle, BTG est la 78e crypto-monnaie par capitalisation, avec une capitalisation boursière de 994 394 620,00 $ (715 302 853,98 £).

Événements notables derrière la performance de BTG

L’augmentation de BTG cette année est soutenue par plusieurs facteurs. L’augmentation la plus significative du prix de la pièce est survenue en avril lorsque les gens ont confondu BTG avec un fonds BTC nouvellement lancé par la banque d’investissement brésilienne BTG Pactual. Après que la banque a annoncé le lancement du fonds, les investisseurs en crypto se sont précipités par erreur sur le marché BTG, forçant la pièce à augmenter de plus de 200% en une semaine. Bien que BTG et BTG Pactual n’aient aucune association, cette évolution a amené BTC à s’échanger jusqu’à 135,70 $ (97,61 livres) le 11 avril, contre environ 40,00 $ (28,77 livres) une semaine plus tôt.

Mis à part cette confusion, Binance, un leader de l’échange de crypto-monnaie, a ajouté la prise en charge de la crypto-monnaie en avril, offrant aux utilisateurs de crypto-monnaie la possibilité d’échanger BTG de manière transparente. L’échange a offert trois paires de négociation pour le jeton. Ce sont BTG/BUSD, BTG/USDT et HOT/BUSD. De plus, Tokocrypto, une plateforme de trading de crypto-monnaie indonésienne, a coté BTG le mois dernier, contribuant à alimenter son rallye haussier actuel.

Dans l’espoir de maintenir le rassemblement BTG, le projet a également nommé un ambassadeur persan pour aider à élargir la base d’utilisateurs de la monnaie en Afghanistan, en Iran et au Pakistan.

Le poste Bitcoin Gold (BTG) augmente de plus de 10% à mesure que sa base d’utilisateurs s’élargit est apparu en premier sur Invezz.