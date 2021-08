Bitcoin & Gold Spike et les actions atteignent un niveau record tandis que le dollar s’affaiblit sur le discours dovish de Powell

Alors que le gouverneur de la Fed ne s’inquiète pas des “augmentations fulgurantes des prix” sur le marché du logement, déclarant: “Je ne pense pas que tout cela soit un excès financier”, Christopher Waller considère la crypto comme un actif étrange. Il “ne va pas parier la politique de stabilité financière sur les actifs cryptographiques”.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, n’a pas déçu les investisseurs lors de l’événement tant attendu du mois alors qu’il a prononcé un discours conciliant lors du Symposium de Jackson Hole vendredi.

Powell a déclaré qu’il aimerait que la banque centrale commence à réduire ses achats d’actifs de 120 milliards de dollars par mois à partir de “cette année”, mais seulement pour ajouter que les investisseurs ne devraient pas y voir un signal d’une hausse imminente des taux d’intérêt.

“Le moment et le rythme de la réduction à venir des achats d’actifs ne seront pas destinés à transmettre un signal direct concernant le moment du décollage des taux d’intérêt, pour lequel nous avons articulé un test différent et nettement plus strict”, a déclaré Powell dans son discours.

Les orateurs de la Fed ont été assez bellicistes. Cependant, le discours de Powell était plutôt conciliant, sans date précise de réduction pour le moment (un plan pourrait encore être annoncé fin septembre) et un engagement à ne pas augmenter les taux tant que le nombre d’emplois maximum n’aura pas été atteint. – Lyn Alden (@LynAldenContact) 27 août 2021

En réponse, le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records, indiquant que les investisseurs étaient satisfaits du discours du chef de la Fed. Alors que les investisseurs auraient un certain temps pour s’adapter à l’absence de plus de liquidités au cours du mois à venir, Powell a été assez clair en signalant qu’il n’y avait pas d’urgence à resserrer la politique.

“Powell comprend que le tapering se produira, mais cela ne se produira pas plus tôt que tard”, a déclaré Kim Forrest, directeur des investissements chez Bokeh Capital Partners à Pittsburgh.

Les rendements des obligations du Trésor ont légèrement baissé et le dollar s’est affaibli pour tomber à 92,68, alors qu’il y a une semaine, il atteignait un sommet de neuf mois à 93,57.

L’or, qualifié de valeur refuge, a quant à lui atteint des sommets de trois semaines vendredi, affichant son meilleur gain hebdomadaire depuis mai en raison d’un calendrier incertain pour la réduction des dépenses de relance américaines.

Tout comme d’autres actifs risqués, y compris les matières premières et le pétrole, les crypto-monnaies ont également augmenté.

Merci Jérôme. pic.twitter.com/x5ZXUGlJ6p – Hsaka (@HsakaTrades) 27 août 2021

Bitcoin a dépassé 49 400 $ grâce à Powell et oscille actuellement autour de 49 000 $, tandis qu’Ether oscille également autour de 3 250 $.

SOL, qui a une capitalisation boursière de 27 milliards de dollars, a atteint un nouvel ATH à 94,36 dollars il y a quelques heures et a dépassé Polkadot pour revendiquer la 8e place. DOT, une pièce de 26,7 milliards de dollars, se négocie quant à lui juste au-dessus de 26 $, en baisse de 47% par rapport à son pic de la mi-mai.

La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie est désormais de 2,17 billions de dollars.

Il y a un grand nombre de personnes sur la touche qui craignent l’inflation et regardent avec horreur comment Powell reste accommodant et que tous les chiffres continuent d’augmenter. – Alex Krüger (@krugermacro) 27 août 2021

Le tapering a été un sujet très débattu ces derniers mois avec un manque de consensus parmi les responsables de la Fed. Robert Kaplan de Dallas, James Bullard de St Louis et Esther George de Kansas City et Patrick Harker de Philadelphie sont en faveur du « plus tôt que tard », contrairement à Raphael Bostic de la division Atlanta qui s’inquiète de l’impact de la variante Delta.

Vendredi, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, s’est également prononcé en faveur de l’élimination de l’achat « cet automne » s’il y a un autre bon rapport sur l’emploi dans la fourchette de 850 000 à 1 million.

Tout en étant préoccupé par les «augmentations fulgurantes des prix» sur le marché du logement, Waller a déclaré qu’il s’agissait en grande partie de fondamentaux, la génération Y sortant pour la première fois en une décennie, ajoutant: «Je ne pense pas que tout cela soit excès financier.

Alors que « le système financier fonctionne bien. Il y aura les actifs étranges des personnes employées à examiner, en particulier les actifs cryptographiques, mais je ne vais pas parier la politique de stabilité financière sur les actifs cryptographiques.

“Je ne vois pas d’excès financier” – Waller de la Fed J’ai littéralement une pierre à lui vendre – Alex Krüger (@krugermacro) 27 août 2021

Au cours du discours, Powell a également noté que « plus de progrès » ont été observés sur le marché du travail, mais cela coïncide désormais avec « la poursuite de la propagation de la variante Delta », et il y a également beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre un emploi maximal.

« Si une banque centrale resserre sa politique en réponse à des facteurs qui s’avèrent temporaires… la décision politique inopportune ralentit inutilement l’embauche et d’autres activités économiques et pousse l’inflation plus bas que souhaité. Aujourd’hui, avec un ralentissement substantiel sur le marché du travail et la poursuite de la pandémie, une telle erreur pourrait être particulièrement préjudiciable », a-t-il déclaré.

Dans l’ensemble, la politique est bien positionnée, a déclaré Powell, ajoutant que la Fed, comme toujours, est prête à s’adapter.

