Bitcoin HODLers parmi les baleines à la hausse

Les entités baleines Bitcoin sont sur le point de faire leur retour.

Comment cela aidera-t-il les Bitcoin HODLers?

Les entités baleines Bitcoin font un retour sur le marché de la cryptographie. Il s’agit d’un seul participant au réseau qui contrôle un groupe d’adresses. Ils détiennent également un grand nombre de bitcoins. Leurs mouvements sur le marché de la cryptographie ont le potentiel de manipuler l’évaluation des devises. Le nombre de pièces détenues par les entités baleines a augmenté de 80 000 pour atteindre 4,216 millions de BTC le 2 juillet 2021, le niveau le plus élevé depuis mai 2021. Le nombre d’entités baleines a également atteint un sommet de 1 922 en trois semaines.

Les entités baleines détenaient un solde record de 4,543 millions de BTC le 8 février 2021. Suite à cela, BTC a atteint un niveau record de 64 829 $ à la mi-avril. Ensuite, les entités ont commencé à vendre, et par la suite, leur solde est tombé à 4,12 millions de BTC.

Maintenant, ces entités baleines sont sur le point d’augmenter leur solde BTC. Un seul commerce effectué par ces baleines peut entraîner d’énormes changements de prix. Et c’est une bonne nouvelle pour les Bitcoin HODLers. La dernière fois que les entités baleines ont augmenté leur solde de portefeuille, la demande de BTC a grimpé à un niveau élevé et le prix a augmenté. Si ces entités continuent d’ajouter plus de BTC à leur poche, ce sera une bonne chose pour les Bitcoin HODLers. Parce que les HODLers pourraient aussi bien profiter de la course de taureaux.

