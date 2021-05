Bitcoin: il y a plus de balançoires sauvages à venir pour Bitcoin

Bitcoin (CCC:BTC-USD) est la crypto-monnaie la plus regardée. Avec une capitalisation boursière de plus de 712 milliards de dollars, BTC-USD est également le plus grand actif numérique.

Source: Wit Olszewski / Shutterstock, com

Le BTC-USD a atteint un sommet historique de 64863,10 $ à la mi-avril, poussant ainsi de nombreux autres altcoins à des niveaux records. Mais quelle différence quelques jours peuvent faire. Les investisseurs ont apprécié le rallye jusqu’à Tesla (NASDAQ:TSLA) Le PDG Elon Musk a utilisé Twitter (NYSE:TWTR) le 12 mai. Il a déclaré à ses partisans Tesla «a suspendu les achats de véhicules utilisant le bitcoin» en raison des préoccupations concernant la crise climatique et «l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’extraction de bitcoin».

Ses mots ont suffi à de nombreux traders de crypto pour appuyer sur le bouton de vente. Le 18 mai, la Chine a également annoncé que le pays interdirait aux institutions financières et aux sociétés de paiement de fournir des services liés aux transactions de crypto-monnaie. À la suite du sentiment négatif, Bitcoin est allé aussi bas que 30321,04 $ au cours des derniers jours. Au moment où j’écris, c’est un peu moins de 38 800 $. Pourtant, malgré la forte baisse, jusqu’à présent en 2021, le BTC-USD est toujours en hausse d’environ 32%.

Le marché de la crypto-monnaie est jeune et en constante évolution. En d’autres termes, il est loin d’être efficace. Évaluer la vraie valeur de Bitcoin n’est pas facile. Par conséquent, les investisseurs potentiels en BTC-USD devraient être prêts à accepter la volatilité à court terme. Mais les investisseurs achetant et conservant avec des horizons de deux à trois ans pourraient envisager d’investir dans des cryptos comme Bitcoin. Voici pourquoi.

Êtes-vous nouveau sur Cryptos?

En 2009, Bitcoin était davantage considéré comme un concept. En une décennie, elle est devenue une classe d’actifs suivie de millions dans le monde. Il est maintenant l’enfant d’affiche des crypto-monnaies. Si vous commencez à vous intéresser à BTC-USD, vous voudrez peut-être savoir que Bitcoin peut être considéré comme de l’argent numérique. Chaque Bitcoin est un fichier informatique stocké dans un portefeuille informatique numérique.

Par exemple, ces portefeuilles numériques peer-to-peer (P2P) vous permettent d’envoyer de l’argent à d’autres. Les monnaies numériques comme Bitcoin sont considérées comme très sûres car chaque transaction est enregistrée sur la blockchain, ou dans un registre public décentralisé. En d’autres termes, aucun tiers centralisé, comme le système bancaire ou un gouvernement central, n’est impliqué dans la transaction.

Le nombre total de Bitcoins pouvant être extraits est plafonné à 21 millions. Il y a actuellement environ 18,72 millions de Bitcoins en circulation, ce qui laisse 2,28 millions encore à exploiter. Par conséquent, l’attention est passée de l’exploitation minière à la spéculation sur Bitcoin. Pendant ce temps, de nombreux autres altcoins sont entrés en scène.

Par exemple, Ethereum (CCC:ETH-USD), et sa crypto Ether, est en hausse de plus de 283% en 2021. Elle a été lancée en 2015 en tant que blockchain programmable. Début 2016, l’ETH-USD était d’environ 2,50 $. Ensuite, le prix a atteint près de 1 100 $ en janvier 2018. En mars 2020, il a chuté à environ 100 $. Maintenant, c’est autour de 2800 $.

Pendant ce temps, les pièces de monnaie meme, qui ont commencé comme une blague, sont désormais évaluées à des milliards de dollars. Le meilleur exemple est Dogecoin (CCC:DOGE-USD). Il est en hausse de près de 6000% en 2021 et sa capitalisation boursière s’élève à 45 milliards de dollars.

Ceux qui regardent le marché de la crypto-monnaie pourraient également remarquer que, lorsque les investisseurs de Bitcoin prennent des bénéfices, ils ont tendance à transférer une partie de leur argent vers d’autres altcoins. Mais nous devons avertir les lecteurs que leurs prix sont également extrêmement instables, avec des fluctuations de prix quotidiennes de 10% à 20% considérées comme «normales».

Les ours Bitcoin à court terme augmentent

Bitcoin a rendu de nombreux premiers investisseurs extrêmement riches. Pourtant, le débat haussier / baissier sur le BTC-USD se poursuit chaque jour. Certaines banques et entreprises de technologie financière ont déjà intégré la technologie de la blockchain dans leurs opérations. Ils comprennent des entreprises comme Monzo, Revolut, Pay Pal (NASDAQ:PYPL), Carré (NYSE:SQ) et Palantir (NYSE:PLTR).

Mais toutes les plusieurs semaines, la gravité met la pression sur la plupart des cryptos, en particulier ceux aussi volatils que le BTC-USD. Compte tenu de l’augmentation des prix, en particulier au cours de l’année écoulée, beaucoup pensent que Bitcoin est dans une bulle, étant artificiellement pompé plus haut par les investisseurs de détail.

De plus, en plus des préoccupations environnementales soulignées par Musk et d’autres, il y a plusieurs autres obstacles à franchir pour Bitcoin. Les gouvernements s’inquiètent de la croissance des crypto-monnaies, principalement parce qu’ils ne peuvent pas «contrôler» la nature décentralisée de celle-ci. Beaucoup estiment que cela augmente le blanchiment d’argent, ce qui rend impossible la recherche de la source des fonds. Les investisseurs chevronnés, tels que Warren Buffett, ont également été assez sceptiques quant à la viabilité de Bitcoin.

JPMorgan Chase (NYSE:JPM) a récemment modifié ses perspectives positives sur le BTC-USD. Le géant bancaire a déclaré: «La situation des flux de bitcoins continue de se détériorer et indique un repli continu des investisseurs institutionnels. Au cours du mois dernier, les marchés à terme du bitcoin ont connu leur liquidation la plus abrupte et la plus soutenue depuis le début de l’ascension du bitcoin en octobre dernier.

The Bottom Line sur BTC-USD

Le Bitcoin continuera d’être un sujet brûlant pour le reste de l’année. Investir des capitaux sur le marché très volatil de la crypto-monnaie peut ne pas plaire à tout le monde. Mais pour les investisseurs, il sera également important de se tenir au courant de l’évolution des actifs numériques.

Il pourrait y avoir plus d’individus qui prennent bientôt des bénéfices papier dans Bitcoin. En juin, je m’attends à ce que le BTC-USD se négocie dans une fourchette, principalement entre 30000 $ et 40000 $. Une baisse vers 30000 $ ou même moins pourrait donner aux investisseurs potentiels un meilleur point d’entrée. Cependant, à plus long terme, je reste optimiste sur la croissance des crypto-monnaies et de la technologie blockchain sous-jacente.

Les acteurs du marché qui ne veulent pas faire l’expérience de l’agitation quotidienne du BTC-USD pourraient envisager d’investir dans des fonds négociés en bourse (ETF), qui détiennent des actions de sociétés menant la révolution de la technologie financière (fintech).

Des exemples de tels ETF comprennent ETF Amplify Transformational Data Sharing (NYSEARCA:BLOK), les FNB Internet ARK de nouvelle génération (NYSEARCA:ARKW), les FNB de transactions et de processus innovants First Trust Indxx (NASDAQ:LEGR), les L’innovation partage l’ETF NextGen Protocol (NYSEARCA:KOIN) ou la FNB économique Siren Nasdaq NexGen (NASDAQ:BLCN).

A la date de publication, Tezcan Gecgil est à la fois long et short PLTR. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tezcan Gecgil a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. Sa passion est pour le trading d’options basé sur l’analyse technique d’entreprises fondamentalement solides. Elle aime particulièrement mettre en place des appels hebdomadaires couverts pour générer des revenus.