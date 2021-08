Prix ​​Bitcoin (BTC)

Bitcoin incapable d’attirer des fonds, les Altcoins enregistrant des entrées avec le concurrent d’Ether voyant le plus grand

Après six semaines de sorties consécutives, les produits d’investissement en crypto-monnaie ont finalement enregistré leur premier afflux de 21 millions de dollars, indiquant une amélioration du sentiment, selon les données de CoinShares.

Cependant, Bitcoin continue de voir des sorties, enregistrant sa 7e semaine consécutive de sorties totalisant 2,8 millions de dollars, étant le seul actif numérique à avoir des hors-la-loi la semaine dernière. Cela correspond désormais à la tendance observée en janvier 2018, mais si cela peut suggérer que le sentiment reste négatif, cela masque toujours des flux très mitigés entre les fournisseurs.

Cela a été même si, au cours du week-end, Bitcoin a finalement atteint 50 000 $ après trois mois.

Pendant ce temps, l’action positive des prix au cours des dernières semaines avec Ether également au-dessus de 3 300 $ et la capitalisation boursière totale approchant un sommet historique à 2,22 billions de dollars a poussé le total des actifs sous gestion (AUM) à son plus haut niveau depuis la mi-mai à 57,3 milliards de dollars. .

Ethereum a enregistré des entrées mineures de 3,2 millions de dollars la semaine dernière, tandis que son concurrent Solana a enregistré les plus importantes entrées de tous les actifs numériques à 7,1 millions de dollars. SOL, la 10e plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 22,4 milliards de dollars, a en fait atteint un nouvel ATH au cours du week-end dernier.

Pourtant, les flux YTD de Solana ne sont que de 9 millions de dollars, et les AUM totaux ne s’élèvent qu’à 11 millions de dollars par rapport aux entrées de 960 millions de dollars d’Ethereum jusqu’à présent cette année et aux AUM de 14,5 milliards de dollars.

D’autres altcoins tels que Cardano (ADA), Litecoin (LTC) et Polkadot (DOT) ont enregistré des entrées de 6,4 millions de dollars, 1,8 million de dollars et 1,1 million de dollars, respectivement. BNB et BCH sont les seuls à débit nul.

Les flux entre les fournisseurs de produits ont été mélangés avec ceux d’Amérique du Nord et d’Europe affichant des entrées, tandis que certains continuent d’afficher des sorties pour la semaine.

Alors que Grayscale n’avait aucun flux, CoinShares XBT, l’émission ETC et d’autres ont enregistré des sorties. 21Shares, CoinShares Physical, 3iQ, Purpose et Bitwise, quant à eux, ont tous enregistré des entrées.

Le fait que les flux entre les produits et les fournisseurs de produits restent mitigés, “nous pensons que cela indique le début d’un changement de sentiment pour les actifs numériques”, a déclaré CoinShares.

