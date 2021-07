Bitcoin, Jack Dorsey et Cathie Wood rencontrent Elon Musk Crypto new media

“Le discours”, ou plutôt la rencontre entre Elon Musk et Jack Dorsey, va enfin avoir lieu. Cela se produira demain, 21 juillet, lors de l’événement en direct de The B Word, une sorte d’académie fondée par Jack Dorsey et Cathie Wood pour aider les institutions à adopter le bitcoin.

L’événement en direct commencera à 9 h 00 PT (18 h 00, heure italienne).

Elon Musk figure désormais également parmi les orateurs officiels de l’initiative. Son discours sera très probablement un débat avec deux des fans les plus enthousiastes de Bitcoin, Jack Dorsey, PDG de Square et Twitter, et Cathie Wood, fondateur d’Ark Invest et désormais également actionnaire de Square. Steve Lee sera modéré. « Rien n’est interdit ! », annonce le site officiel de The B Word.

La rencontre entre Jack Dorsey et Elon Musk

L’échange de tweets qui a conduit à l’invitation à la réunion a eu lieu lors du lancement de The B Word. A cette occasion, le PDG de Tesla a commenté avec son ironie habituelle. À ce stade, Jack Dorsey a demandé à Elon Musk de “The Talk”, et a obtenu une réponse positive du PDG de Tesla.

Maintenant, il y a une date et une heure, et tout indique que nous allons voir de bonnes choses.

Jack Dorsey et Cathie Wood ayez de grands espoirs pour le bitcoin en tant que système monétaire alternatif et synonyme de liberté. Tous deux sont très actifs et ont plusieurs partenariats qui visent également l’exploitation durable du bitcoin.

Elon Musk en revanche a changé d’avis. Il a commencé par annoncer l’investissement de Tesla dans BTC et a autorisé les paiements en bitcoins pour ses voitures, mais il a ensuite découvert que l’extraction de bitcoins consomme beaucoup d’énergie. Assez contradictoire pour quelqu’un qui produit des voitures électriques censées préserver l’environnement. À ce moment-là, il a décidé que Tesla n’accepterait plus les paiements en bitcoins jusqu’à ce que l’extraction de bitcoins soit effectuée avec 50% d’énergie durable. C’était suffisant pour générer battage médiatique et effondrement du marché en quelques mois.

Il appartiendra désormais à Jack Dorsey et Cathie Wood de convaincre Elon Musk des aspects positifs du bitcoin et des efforts de l’industrie de la cryptographie pour parvenir à une production respectueuse de l’environnement.

Il ne reste plus qu’à attendre de voir quels problèmes seront abordés et qui prévaudra dans ce qui promet d’être l’un des débats les plus attendus dans le monde de la cryptographie.

Articles Similaires

Plus de l’auteur

Lien source