Bitcoin : Jamie Dimon est du mauvais côté du meilleur trade de l’histoire

JPMorgan Chase est largement considérée comme l’une des banques de Wall Street les plus innovantes et les plus prospères de notre époque, et une grande partie du crédit repose sur les épaules de son PDG, Jamie Dimon.

Dimon, un cadre de longue date de Wall Street qui a géré avec succès JPM pendant la crise financière de 2008, a amassé une fortune personnelle de plusieurs milliards de dollars, faisant de lui l’une des voix les plus influentes de Wall Street.

Alors quand Dimon a claqué Bitcoin (CCC :BTC-USD) la semaine dernière lors d’une conférence virtuelle et a déclaré que la crypto était « sans valeur », certaines oreilles se sont dressées.

Mais pas le mien.

Parce que, malgré tout le respect que j’ai pour Dimon et ses décennies d’expérience et de succès à Wall Street, je pense que son opinion sur Bitcoin est sans valeur.

Mettre tout simplement, il se trompe complètement sur Bitcoin depuis environ sept ans maintenant, un tronçon où les prix du Bitcoin ont grimpé d’environ 14,150%.

Regardons quelques-uns des points saillants :

En 2014, Dimon a qualifié Bitcoin de « terrible réserve de valeur ».

Un an plus tard, il a déclaré qu’il « ne survivra pas » et « sera arrêté ».

Lors du Forum économique mondial de Davos début 2016, Dimon a déclaré que Bitcoin « n’ira nulle part ».

En 2017, il a carrément qualifié cela de « fraude ».

L’année dernière, il a dit que ce n’était pas sa « tasse de thé », et maintenant, il dit que c’est « l’or des fous » et « sans valeur ».

Pourtant, à travers tous ces commentaires, les prix du Bitcoin sont passés de 400 $ à 3 000 $ à 20 000 $, et maintenant à 60 000 $.

Il s’agit de la classe d’actifs la plus performante de la décennie. En fait, selon notre analyse des marchés financiers modernes, depuis longtemps, Bitcoin a été le meilleur commerce de tous les temps. Dimon, cependant, est du mauvais côté depuis près d’une décennie.

Donc, je pense qu’il est sûr de dire que l’opinion de Dimon sur Bitcoin est sans valeur. Quant au Bitcoin lui-même, c’est tout sauf ça.

En décentralisant les flux d’argent et en démocratisant l’accès aux services financiers et bancaires, Bitcoin promet de bouleverser le monde financier tel que nous le connaissons et de remplacer les titans bancaires d’aujourd’hui par un système d’argent gratuit qui ne produit pas des multi-milliardaires, mais plutôt permet à tous de participer à un système économique plus libre, plus rapide et plus juste.

C’est peut-être pourquoi Dimon déteste autant Bitcoin. Il représente une menace existentielle pour l’existence même de sa banque.

Dans un monde où Bitcoin est omniprésent, JPMorgan n’a pas besoin d’exister – ou, peut-être plus précisément, il existe dans une capacité beaucoup plus petite que ce qu’il existe aujourd’hui.

Dimon ne veut pas que cela se produise. Le reste du monde, cependant, le fait – parce que nous en avons assez des frais, des intérêts et des tracas qui accompagnent les services bancaires traditionnels. Une enquête de 2020 de The Tokenist a révélé que 47% des gens font déjà confiance à Bitcoin aux grandes banques.

L’écriture est sur le mur.

Les dirigeants de la vieille école de Wall Street peuvent claquer Bitcoin tout ce qu’ils veulent. Mais les consommateurs, les entreprises, les gouvernements et même les banques elles-mêmes adoptent les cryptos.

Au cours des prochaines années, le monde financier changera fondamentalement, car les cryptos deviendront une omniprésence mondiale – et les grandes banques qui ne s’adaptent pas à ce changement seront confrontées à l’obsolescence.

Malgré tous les discours durs de Dimon sur Bitcoin, sa banque – JPMorgan – fait tout son possible pour s’adapter à l’avenir de la crypto. Il a lancé son propre crypto, JPMCoin, et vient d’annoncer son intention de permettre aux clients d’acheter et de vendre des cryptos.

Comme c’est drôle…

L’implication d’investissement, bien sûr, est que vous ne devriez pas rejoindre Dimon en étant du mauvais côté du meilleur trade de l’histoire.

Au lieu de cela, vous devriez prendre le compteur, et rejoignez la révolution crypto.

C’est là que nous intervenons.

Nous avons constitué une équipe d’experts en blockchain pour analyser les marchés de la cryptographie et choisir les meilleurs investissements cryptographiques à long terme. Nous avons des physiciens. Informaticiens. Vétérans du commerce. Les gourous boursiers. Les premiers investisseurs Bitcoin.

C’est une équipe incroyable.

Et cette équipe met tous nos meilleurs choix de crypto dans un produit de recherche en investissement appelé Réseau d’investisseurs cryptographiques, qui – comme son nom l’indique – se consacre exclusivement à l’investissement sur les marchés de la cryptographie.

Jusqu’à présent, nous avons obtenu un rendement moyen intéressant de 140% par crypto. Et nous pensons que le meilleur reste à venir.

Alors… oubliez Jamie Dimon… rejoignez-nous maintenant et connectez-vous à la Révolution Crypto.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.