Bitcoin joue avec 40K USD, Ethereum, Altcoins Rally

in

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Le prix du Bitcoin est resté bien au-dessus des niveaux de 36 000 $ et 36 250 $. En conséquence, BTC a entamé un nouveau rallye au-dessus de la résistance de 38 000 $. Il était en hausse de 8%, a testé la barrière des 40 000 $ et montre actuellement (04:01 UTC) des signes positifs.

De même, la plupart des principaux altcoins gagnent du terrain. L’ETH a gagné 5% et a testé la zone de résistance à 2 300 $. Le XRP montre également des signes positifs et pourrait dépasser les 0,650 $.

Capitalisation boursière totale

Source : www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Après une correction à la baisse, le prix du bitcoin a trouvé un support au-dessus du niveau de 36 250 $. BTC a formé une base et a lancé une nouvelle vague. Il y a eu une cassure nette au-dessus des niveaux de résistance de 38 000 $ et 38 500 $. Cependant, les taureaux ont du mal à gagner du terrain au-dessus de 40 000 $. Une clôture au-dessus de ce niveau pourrait accélérer les bénéfices à court terme.

À la baisse, le niveau de 39 250 $ est un support décent. Le prochain support clé est proche de 38 500 $, en dessous duquel le prix pourrait tester 37 800 $.

Pankaj Balani, PDG de Échange Delta , a déclaré qu’il s’attend à ce que le BTC continue d’augmenter, tandis que l’ETH et les altcoins emboîteront le pas. Selon lui, la dynamique actuelle est forte et il ne sera pas surprenant de voir BTC étendre la fourchette de négociation de 30 000 USD à 42 000 USD à la hausse et essayer de se diriger vers 45 000 USD.

Cependant, “seule une cassure concluante au-dessus de 50 000 $ attirerait de nouveaux flux et signalerait un changement dans la direction plus large du marché”, a écrit le PDG dans un commentaire envoyé par courrier électronique à Cryptonews.com.

Prix ​​Ethereum

Le prix de l’Ethereum a également suivi une tendance similaire à partir de la zone de support de 2 150 $. L’ETH a de nouveau dépassé les niveaux de résistance de 2 200 $ et 2 250. Si les taureaux restent actifs, le prix peut même dépasser les 2 300 $.

À la baisse, le prix pourrait rester stable au-dessus du niveau de 2 200. Le prochain support de cassure clé se forme maintenant près du niveau de 2 150 $.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) accélère au-dessus de la résistance de 1,25 $. Une résistance immédiate est proche du niveau de 1,30 $. Une cassure appropriée au-dessus de 1,30 $ pourrait donner le ton à un mouvement vers 1,35 $. Sinon, le prix pourrait retester la zone de support de 1,20 $ à court terme.

Litecoin (LTC) est en hausse de près de 5% et a cassé la résistance à 132 $. Le prix se négocie maintenant près de 135 $ et pourrait tester la résistance de 140 $. Tout gain supplémentaire pourrait ouvrir la porte à un mouvement vers le niveau de 150. À la baisse, le niveau de 130 $ est un support décent.

Dogecoin (DOGE) est de retour au-dessus du niveau de 0,20 $, mais il manque de dynamique haussière. Une résistance immédiate est proche de 0,212$. La première résistance clé est proche de 0,220 $, au-dessus de laquelle il y a des chances d’un mouvement vers 0,250 $.

Le prix du XRP a gagné du terrain et a franchi la zone de résistance de 0,632 $. Le prix s’approche maintenant de la résistance à 0,650 $. Si les taureaux parviennent à dépasser les 0,650$, ils pourraient viser un test de 0,680$. La prochaine résistance clé est proche de 0,700 $.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

Au cours des dernières heures, de nombreux altcoins ont gagné plus de 10%, notamment AXS, ANKR, OKB, BTT, HT, MIOTA, LUNA, TEL, HBAR, FLOW, ICP et SC. Parmi ceux-ci, AXS a rebondi de près de 24% et a franchi le niveau de 45,00 $. Au moment d’écrire ces lignes, parmi les 100 principaux actifs cryptographiques par capitalisation boursière, il n’y a pas de pièces dans le rouge.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin accélère et pourrait s’accélérer au-dessus de 40 000 $. Sinon, il existe un risque de déplacement vers la zone de support à 37 800 $.

_____

Trouvez le meilleur prix pour acheter/vendre des crypto-monnaies :