Bitcoin k entrant ? Les taureaux prennent un coup et effacent des milliards de dollars du marché de la cryptographie

Le marché de la crypto prend un coup aujourd’hui, dans la continuité des pertes observées lundi.

Pas plus tard que la semaine dernière, Bitcoin a atteint un nouveau record historique à 69 000 $. Mais alors que le marché a augmenté, les mesures en chaîne étaient en fait stables la semaine dernière.

Selon CoinMetrics, les transactions Bitcoin n’ont augmenté que de 2,9% d’une semaine à l’autre, tandis que les transactions Ethereum ont en fait chuté de 0,6%, et l’activité des pièces stables a également chuté après une récente augmentation. Les adresses actives USDC ont considérablement diminué de 8,9% sur la semaine, tandis que les adresses actives Tether (USDT) ont chuté de 2,1%.

À la suite des ATH, Bitcoin a aujourd’hui chuté de plus de 11% pour atteindre 58 650 $. Comme toujours, l’éther tomba encore plus fort. Une baisse de 14% a envoyé l’ETH à près de 4 100 $.

Suite à la dernière baisse, la capitalisation boursière totale de la cryptographie a chuté à 2,72 milliards de dollars, contre plus de 3 000 milliards de dollars la semaine dernière.

Cependant, le dernier repli n’a envoyé le prix qu’au niveau observé fin octobre, il y a donc seulement trois semaines.

Comme l’a déclaré Vijay Ayyar, responsable de l’Asie-Pacifique avec l’échange cryptographique Luno, il « serait inhabituel de continuer à progresser sans corrections » et a fait valoir qu’il s’agissait d’un « recul sain » après un rallye prolongé.

Les taureaux ont besoin de plus de coups ?

Le retrait a effacé 1,3 milliard de dollars d’intérêts ouverts sur Bitcoin par rapport au sommet d’hier de 25,96 milliards de dollars et 4,2 milliards de dollars contre 28,85 milliards de dollars d’ATH le 10 novembre. Quant à Ether OI, un peu plus d’un milliard de dollars a été réduit à 12,06 milliards de dollars, contre 14,66 milliards de dollars. ATH le 10 novembre.

En conséquence, le taux de financement s’est normalisé et, dans certains cas, comme OKEx et BitMEX, est même devenu négatif, selon Bybt. Le taux de financement le plus élevé pour les contrats à terme Bitcoin est actuellement sur Bybit à 0,0678%, tandis que pour les Ether perpétuels, il est à 0,01% sur Bybit comme à nouveau.

La base quotidienne annualisée du BTC sur Binance est maintenant tombée à 5,68 %, contre 12,92 % la semaine dernière et 15,32 % par rapport à fin octobre, mais reste extrêmement élevée par rapport à -0,96 % fin septembre.

Cette réinitialisation intervient après la liquidation de 219.010 commerçants pour 885,62 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. Binance en représente 37,46%, bien qu’il n’ait pas publié de chiffres complets.

Mais est-ce fini ? C’est difficile à savoir bien que le trader CryptoCobain qui a appelé à une « baisse brutale » après la cassure de l’ATH « pour écraser les retards plus longs que la vraie cassure de l’ATH », au début du mois dernier voit maintenant le pire des cas être Bitcoin chuter autant que de 48 000 $ ou 52 000 $.

Fondamentalement, à un niveau où « ça a l’air assez mauvais pour que les ours jubilent », a-t-il commenté.

Les spéculateurs doivent être « secoués »

Alors que Bitcoin a baissé, vous ne voudriez pas être des mains de papier comme l’économiste Mohamed El-Erian qui a partagé son expérience de la crypto dans une interview avec CNBC, révélant qu’il avait acheté du Bitcoin au cours de « l’hiver crypto » de 2018 lorsque le numérique l’actif a plongé à 3 000 $ seulement pour capituler bien avant le rallye qui fait fondre le visage.

« Je me suis senti obligé de l’acheter – je l’ai vraiment fait », a déclaré le conseiller économique en chef d’Allianz. « J’avais l’impression de l’avoir encadré. J’avais ce niveau, j’avais un point d’entrée.

Mais il a fini par vendre fin 2020 une fois que Bitcoin a atteint un sommet historique de 20 000 $ en 2017 en raison d' »erreurs de comportement », alors que BTC a atteint 65 000 $ en avril et 69 000 $ la semaine dernière, propulsé par les craintes d’inflation.

Bien qu’El-Erian n’ait pas commenté les évaluations, il a classé les investisseurs Bitcoin en trois catégories : les « spéculateurs », les investisseurs professionnels cherchant à diversifier leurs portefeuilles et les « fondamentalistes » qui y sont pour le long terme, avec le dernier deux types « des bases vraiment solides pour ce marché à long terme ».

Quant à savoir quand acheter à nouveau, El-Erian a déclaré qu’il se sentirait à l’aise d’acheter à nouveau une fois que certains des spéculateurs sur le marché seraient « ébranlés », ce qui semble être le cas actuellement.

« Ces deux autres niveaux sont assez solides en termes de prise en charge du bitcoin et d’autres crypto-monnaies. » « L’élément clé ici est la technologie sous-jacente et le modèle. Et ces deux choses vont être très influentes dans la période à venir. »

Une force disruptive

Selon El Erian, la crypto-monnaie est une « force très perturbatrice », mais il ne voit pas non plus qu’elle deviendra jamais une « monnaie mondiale » et remplacera le dollar américain.

Bien qu’il ne puisse pas être « réglementé hors de l’existence », l’ancien PDG de PIMCO pense que l’industrie de la cryptographie devrait commencer à s’engager avec les régulateurs le plus tôt possible pour éviter les obstacles réglementaires auxquels sont confrontés des géants comme Amazon, Google et Facebook.

L’industrie de la cryptographie a la « responsabilité de ne pas répéter l’erreur de Big Tech », a déclaré El-Erian. « La grosse erreur de Big Tech était qu’ils n’avaient pas réalisé qu’ils devenaient systémiquement importants, ils ne se sont donc pas engagés dans des discussions réglementaires préventives. »

