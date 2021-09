Bitcoin : la deuxième partie du bullrun à venir ?

Malgré la baisse d’aujourd’hui, il y a ceux qui s’attendent à une deuxième partie du bullrun 2021 pour le prix du bitcoin.

Je me sens comme un petit enfant avant Noël qui a hâte de recevoir et d’ouvrir les cadeaux. J’ai hâte que la deuxième partie de la course de taureaux #bitcoin commence. ?? — Didi Taihuttu AM 💥 (@Diditaihuttu) 19 septembre 2021

Chaque réduction de moitié était suivie d’un bullrun pour le prix du Bitcoin

Tous les 210 000 blocs, il y a une réduction de moitié de la récompense BTC donnée à ceux qui parviennent à exploiter un bloc sur la blockchain Bitcoin. Cette réduction de moitié est la seule action de politique monétaire de Bitcoin.

Il faudrait environ 4 ans pour extraire 210 000 blocs de la blockchain de Bitcoin, générant un cycle de 4 ans de sa politique monétaire. La moyenne à ce jour a été de 3 ans et 10 mois, avec la première réduction de moitié en novembre 2012, après avoir commencé en janvier 2009, la deuxième réduction de moitié en juillet 2016 et la troisième en mai de l’année dernière.

Jusque là l’année suivant la réduction de moitié a toujours vu une course de taureaux, tant en 2013 qu’en 2017, et aussi en 2021.

Lors des deux précédents bullruns, le pic des prix a été atteint à la fin de l’année, entre fin novembre et mi-décembre, tant de personnes pensent qu’il est possible que le vrai pic soit encore à venir cette année également, puisque pour l’instant c’est celui de la mi-avril.

La course de taureaux Bitcoin n’est pas terminée

Pourquoi le bullrun n’est pas fini

À l’heure actuelle, le prix actuel est d’environ 45 000 $, alors que le sommet était de près de 65 000 $, à la lumière de ce raisonnement, certains pensent que la course haussière de 2021 n’est pas terminée et qu’il pourrait y en avoir une deuxième d’ici la fin de l’année.

Il est à noter qu’en 2013 il y a eu en réalité deux bull runs, un en début d’année et un encore plus important en fin d’année, alors qu’en 2017, la véritable bulle spéculative a commencé à gonfler dans la seconde quinzaine de septembre.

Il y a aussi ceux, comme Michel Saylor, qui soutiennent que les rendements les plus élevés sur le bitcoin ne sont pas réellement obtenus en échangeant, c’est-à-dire en achetant pour revendre le plus tôt possible à un prix plus élevé, mais en faisant du BTC votre argent de réserve, c’est-à-dire en l’utilisant comme moyen d’économiser.

Si vous avez une stratégie commerciale #Bitcoin ou #Crypto, le comportement le plus rationnel, le plus risqué et le plus rationnel consiste à adopter #bitcoin comme actif de réserve de trésorerie. https://t.co/CBRNM81CFP – Michael Saylor⚡️ (@michael_saylor) 17 septembre 2021

Saylor appelle même cela “le comportement le plus rationnel”, quelles que soient les tendances et les mouvements de prix.

Si, cependant, l’hypothèse du cycle de quatre ans est vraie, il faut rappeler que dans les deux cas précédents, après la bulle spéculative de fin d’année, qui a conduit à de nouveaux plus hauts, le prix a ensuite baissé, du fait précisément de l’éclatement de la bulle. Dans les deux cas, il a ensuite fallu plus de deux ans pour récupérer, revenant aux sommets précédents.