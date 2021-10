Bitcoin? La Russie suggère l’adoption possible d’« actifs numériques » pour les réserves étrangères

Alors que l’industrie de la crypto-monnaie se rapproche d’un stade d’adoption grand public, divers pays, dont la Fédération de Russie, cherchent à remplacer le dollar américain par des « actifs numériques » à long terme.

Dans une interview accordée aujourd’hui au média local Interfax, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexander Pankin, a noté que le pays a poursuivi ses efforts conscients pour réduire l’influence du dollar américain sur son économie nationale.

Le ministre a noté que le ministère des Affaires étrangères (MAE Russie) envisageait la possibilité de remplacer le dollar américain par d’autres monnaies fiduciaires traditionnelles ainsi que par des monnaies numériques.

« Dans le même temps, il est possible de remplacer le dollar américain par d’autres devises, à la fois nationales et régionales, et à l’avenir, probablement, par une sorte d’actifs numériques », a déclaré Pankin.