Bitcoin, les actions, l’or et l’USD réagissent avant la réunion du FOMC

in

Alors que le PPI, tout comme l’indice des prix à la consommation, a connu une augmentation historique, les chiffres des ventes au détail ont en fait chuté en mai, indiquant que l’économie n’est pas si chaude. Les marchés attendent avec impatience la conférence de presse post-réunion du président de la Fed, Jerome Powell, pour décider de la prochaine étape.

La Réserve fédérale doit publier de nouvelles prévisions à l’issue de sa réunion de deux jours mercredi.

Alors que certains économistes s’attendent à ce que la Fed mentionne la réduction du programme d’achat d’obligations, on ne s’attend pas à beaucoup de détails à ce sujet.

Le conseiller économique en chef d’Allianz, Mohamed El-Erian, a récemment déclaré dans une interview que les responsables de la Fed s’étaient mis dans un coin avec leur “nouveau cadre monétaire rétrograde” qui leur rendra très difficile de lever le pied de la pédale.

Parallèlement, l’indice des prix à la production (IPP), qui mesure les prix moyens des biens et services produits, a augmenté de 6,6 % au cours de la période de 12 mois se terminant en mai.

Tout comme l’indice des prix à la consommation a connu sa plus forte augmentation depuis 2008, le chiffre de l’IPP était également le plus élevé de l’histoire depuis que le Bureau of Labor Statistics a commencé à le calculer en 2010.

La Fed, cependant, maintient que “l’inflation sera transitoire” et qu’elle “ne pense pas à augmenter les taux”.

Sur la base de l’IPC annualisé 2 ans/2 ans, qui élimine les problèmes de dénominateur en glissement annuel, « l’inflation augmente, mais il n’y a pas encore de raison de s’inquiéter », a également écrit Jeff Dorman, directeur des investissements de la société de gestion d’actifs numériques Arca.

Fait intéressant, les chiffres des ventes au détail, qui ont chuté de 1,3% en mai, ont montré que malgré tout l’argent frais injecté sur le marché, l’économie n’est pas si dynamique. L’analyste Mati Greenspan dans son bulletin quotidien Quantum Economics a écrit,

“Cela devra être un sujet de discussion lors de la prochaine réunion de la Fed demain, où ils se demanderont sans aucun doute si le jus en vaut la peine.”

Effet sur le marché

Comme nous l’avons signalé, le marché attend avec impatience la conférence de presse post-réunion du président de la Fed, Jerome Powell, et sa réaction à la forte inflation. Avant cette réunion, Bitcoin a chuté sous les 39 000 $.

Le S&P 500 et le Nasdaq à forte technicité ne sont pas sûrs de suivre actuellement leurs nouveaux sommets lundi. L’or a commencé la journée en baissant, continuant par rapport à la semaine dernière, mais sa valeur a maintenant légèrement augmenté à 1 860 $ l’once. L’indice du dollar américain est également en hausse au-dessus de 90,5.

Tandis que «BTC présente une corrélation positive modeste avec les marchés boursiers et l’or. Sa corrélation avec les contrats à terme sur le Trésor américain à 10 ans est très légèrement négative », a noté Jonathan Cheesman, responsable des ventes de gré à gré et institutionnelles à la bourse de dérivés crypto FTX.

Pour cette raison, les statisticiens soutiennent souvent que BTC n’est pas guidé par la macro, mais « je dirais que si les corrélations quotidiennes sont obscurcies par la volatilité de la crypto, les macro-marchés ont un impact. Surtout lorsqu’il y a des changements substantiels dans la politique. Crypto a certainement bénéficié d’un vent arrière important de la réponse politique à la perturbation de la covid », a-t-il ajouté.

Les prix globaux de la cryptographie sont déterminés par l’adoption, car il s’agit toujours d’une classe d’actifs émergente. Les macro-marchés ont un impact, mais cet impact est généralement dominé par la volatilité crypto idiosincratique. Grand fil sur le FOMC et la crypto. https://t.co/tJgxwoGCmv – Alex Krüger (@krugermacro) 15 juin 2021

Selon le milliardaire de fonds spéculatifs Paul Tudor Jones, qui est un Bitcoiner et envisage la réunion si les responsables de la banque centrale parlent de l’inflation et n’agissent pas, ce serait un “feu vert pour parier lourdement sur chaque transaction d’inflation”, qui implique BTC , l’or et les matières premières.

Augmenter les taux d’intérêt, au contraire, ne sera pas bon pour le marché boursier et même pour la crypto. Cependant, avec la crypto ayant déjà son recul de 50%, “les actifs numériques ne sont pas aussi surévalués que le marché boursier l’est actuellement”, a déclaré Greenspan.

Le macro-marché conduit la crypto, mais seulement quand il le faut. En mars 2020, la crypto n’avait d’autre choix que de descendre avec (par exemple) SPY – le monde entier regardait, et quand le monde entier regarde, les gens achèteront BTC quand il est inférieur à SPY, et vice-versa. https://t.co/00BEuag5jM – Sam Trabucco (@AlamedaTrabucco) 16 juin 2021

Le Bitcoin étant considéré comme une couverture contre l’impression monétaire de la Fed et l’inflation, cela provoque « si la Fed fait planter le marché, il y a une réelle chance que le bitcoin, et peut-être d’autres crypto-monnaies, soient considérés comme des valeurs refuges », a ajouté Greenspan.

Le CIO d’Arca est du même avis car il souligne la grande configuration macro pour les actifs numériques – le bilan de la Fed imprimant de nouveaux sommets historiques, des taux bas et un dollar américain en baisse, et l’indice de volatilité des actions (VIX) revient pour afficher les plus bas de Covid.

Bitcoin/USD BTCUSD

38 943,7894-$891.81-2,29%

Volume 38,8 bVariation -891,81$Ouvert38 943,7894$Circulation 18,74 mMarket CAP 729,66 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.