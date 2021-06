Bitcoin Lightning Network voit une augmentation de l’activité

Comparer

Tout au long de l’année, le Lightning Network (LN) a connu une croissance massive et une adoption continue par la communauté Bitcoin. Hier, la capacité du réseau Lightning est passée à plus de 1500 BTC.

Cette augmentation montre que les utilisateurs sont confiants dans la capacité d’effectuer en toute sécurité des transactions hors chaîne via LN. Rien que cette année, le Lightning Network a connu une croissance massive de 42% de la quantité de BTC disponible. En outre, il existe désormais plus de 12 000 nœuds qui gèrent 45 000 chaînes payantes.

Depuis sa création, Bitcoin a lutté contre la congestion de la blockchain et les frais plus élevés associés à l’afflux de transactions. LN vise à réduire cette congestion tout en réduisant les frais de transaction.

En tant que protocole de paiement de deuxième niveau, le Lightning Network est important pour les utilisateurs dans les microtransactions. Sans la possibilité d’effectuer ces transactions, BTC n’est pas vraiment attrayant comme méthode de paiement pour l’homme du commun en raison de frais plus élevés et de délais de transaction plus lents.

Donner aux utilisateurs la possibilité d’effectuer ces petites transactions est important pour l’acceptation des crypto-monnaies pour les paiements quotidiens. L’évolutivité que Lightning Network apporte à la blockchain est cruciale pour le fait que cette technologie n’est plus utilisée comme un investissement traditionnel mais comme une sorte de monnaie fiduciaire.

Au cours des dernières semaines, depuis que le Salvador a annoncé que Bitcoin avait cours légal, Bitrefill a annoncé avoir traité plus de 10 000 transactions quotidiennes à plusieurs reprises. Ce grand nombre de transactions sur LN a permis d’économiser près de 2 blocs complets sur la blockchain. Cela montre que le Lightning Network est applicable aux transactions quotidiennes et qu’il aide à faire évoluer Bitcoin.

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a répondu à certaines questions jeudi dernier et a indiqué que ce n’était qu’une question de temps avant que LN ne soit intégré à Twitter. Avec l’introduction avancée de la technologie blockchain, le réseau Lightning sera une intégration importante pour les utilisateurs d’applications quotidiens effectuant des transactions avec Bitcoin. Bien qu’il n’y ait pas encore eu d’intégration, la réponse de Jack Dorsey à la question est éclairante.

Il est très probable que les applications seront bientôt équipées de la technologie blockchain et rendront les transactions sur le Lightning Network toujours plus faciles, plus rapides et plus sécurisées.

