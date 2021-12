Bitcoin lutte en dessous de 50 000 $ après que les PDG de Crypto aient pris le devant de la scène

Bitcoin n’a pas réussi à dépasser la barre des 50 000 $ et a baissé de 4,2 % au cours des dernières 24 heures.

La plus grande crypto-monnaie semblait faible jeudi, un jour après que les PDG de six grandes entreprises de cryptographie se soient exprimés devant le comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis.

L’audience, qui a été l’une des plus longues audiences du Congrès sur la cryptographie, a duré près de cinq heures. Près de 40 législateurs ont posé des questions allant de sujets spécifiques tels que le support de stablecoin à des domaines plus larges tels que des cas d’utilisation dans le secteur de la cryptographie.

Bitcoin et Ethereum ont vu des offres importantes s’accumuler après l’audience. Cependant, cela a depuis ralenti selon Matthew Dibb, directeur de l’exploitation de Stack Funds.

Prix ​​de l’éther

L’éther (ETH), la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, s’échangeait autour de 4 191 $ au moment de la publication, en baisse de 5% au cours des dernières 24 heures.

Tous les regards sont actuellement tournés vers la paire de trading ETH/BTC, selon Dibb. C’est le rapport entre les prix de l’éther et du bitcoin, et il est utilisé pour suivre la force relative entre les deux crypto-monnaies.

Le ratio a augmenté même lorsque le marché s’est effondré le week-end dernier, augmentant d’environ 13%, atteignant un sommet de 3 ans et demi et enregistrant sa meilleure performance hebdomadaire depuis mai.

Les analystes ont souligné plusieurs facteurs pour expliquer la trajectoire ascendante, l’un d’eux étant la mise à niveau EIP-1559 de la blockchain Ethereum mise en œuvre en août. Ce changement a effectivement réduit la nouvelle offre nette d’éther de la blockchain Ethereum, et il a semblé aider l’ETH/BTC à réaliser des gains dans un environnement sans risque.

Rapport ETH/BTC

« ETH/BTC affiche une énorme surperformance depuis début novembre », a déclaré Dibb.

Dibb a déclaré que si cette force persiste, les traders peuvent s’attendre à ce que le ratio ETH/BTC atteigne 0,10 au premier trimestre de 2022. Le ratio est actuellement de 0,8.

Pour les altcoins, le XRP a augmenté de 3% sur la journée, le LUNA de Terra de 0,19% et le BNB de 2,11% selon la source de données Messari.

Sur les marchés traditionnels, les contrats à terme sur actions américaines ont indiqué une ouverture plus faible à New York et les actions européennes ont légèrement baissé car les investisseurs ont pris en compte de nouvelles restrictions pour lutter contre la propagation de la variante Omicron Covid-19.