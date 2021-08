Bitcoin maintenant accepté sur la plate-forme numérique alimentant les voix populaires dans la finance Crypto new media

La populaire plateforme de newsletter en ligne Substack accepte désormais les paiements Bitcoin pour une partie de son contenu.

OpenNode, un processeur de paiement BTC, s’associe à Substack pour permettre les paiements, qui peuvent se produire en chaîne et via le réseau Lightning.

Substack est soutenu par le géant du capital-risque crypto-amical Andreessen Horowitz, avec la plate-forme publiant les travaux de nombreuses voix populaires dans l’espace des actifs numériques, y compris le taureau Bitcoin Anthony Pompliano et l’analyste en chaîne Willy Woo.

Substack commence par rendre les paiements Bitcoin disponibles uniquement pour « un groupe sélectionné de publications axées sur la cryptographie », selon un communiqué de presse d’OpenNode.

Cependant, l’accès au paiement Bitcoin pourrait être étendu à d’autres parties de la plate-forme si cette “première expérience” se déroule bien, selon Substack.

La plate-forme de publication, qui compte plus de 500 000 abonnés payants, pourrait continuer à faire plus dans l’espace crypto à l’avenir, explique Nick Inzucchi, concepteur de produits chez Substack.

« Avoir cette option donnera aux écrivains plus de flexibilité et de liberté, et nous sommes impatients de faire plus en crypto pour répondre aux besoins des écrivains. »

João Almeida, co-fondateur et CTO d’OpenNode, affirme que les paiements Bitcoin sont un « ajustement naturel » pour les écrivains et les podcasteurs qui recherchent plus de liberté créative et financière via la plate-forme indépendante de Substack.

Image en vedette : Shutterstock/Misunseo