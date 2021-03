Bitcoin maintenant le prix de cet événement de voile ⋆ Crypto new media

Présenté comme une réserve numérique de valeur avec une offre limitée, Bitcoin a vu sa juste part de comparaisons avec l’or au fil des ans. Fidèle à cette tendance, une compétition de voile appelée Liberty Bitcoin Cup propose Bitcoin (BTC) comme prix de compétition au lieu d’un trophée d’or.

«La Liberty Bitcoin Cup est la coupe de choix pour la prochaine génération de marins de classe mondiale, participant à la prochaine génération de voiliers à fleuret de haute technologie», explique le site Web de la Liberty Bitcoin Cup. «Là où traditionnellement les Gold Cups étaient les meilleures Coupes de la voile traditionnelle, cette nouvelle génération est désormais alimentée par la Next Generation of Gold – Bitcoin.»

Essentiellement, la voile à foil utilise de nouvelles technologies et un nouveau design, selon un article de 2017 du Wall Street Journal. Les bateaux à foil utilisent une conception dans laquelle le bateau manœuvre au-dessus de la surface de l’eau à un certain degré, réduisant le frottement et ajoutant un potentiel de vitesse.

La Liberty Bitcoin Cup espère abaisser la barrière d’entrée des jeunes intéressés par les compétitions de voile à foil, explique son site Web. Les concurrents de cette année doivent se situer dans la fourchette de l’année de naissance du 1er janvier 1996 au 15 février 2003. «Les équipes se composent de 3 ou 4 membres d’équipage mixtes et doivent courir avec les deux sexes ou toutes les femmes à bord», le site dit.

Y compris la finale, la coupe se compose de quatre événements et paiera 1 BTC au vainqueur, selon le site.

Les gens de l’industrie de la cryptographie ont souvent comparé et contrasté l’or et le Bitcoin au fil des ans. L’or partage certaines similitudes de cas d’utilisation avec Bitcoin, comme son rôle de réserve de valeur, et est considéré comme précieux depuis des millénaires. Entré sur la scène en 2009, Bitcoin n’a pas encore une histoire aussi longue derrière lui, mais a gagné une adoption notable au cours de la dernière année, à mesure que les allocations de l’entreprise à l’actif sont devenues plus courantes.