Bitcoin Mempool montre une faible demande ?, Pourquoi les ours pourraient faire un retour Crypto new media

Il y a un avant et un après dans un indicateur Bitcoin particulier qui pourrait signaler une action baissière des prix à court terme.

BTC reprenant le mouvement à la hausse dans le graphique journalier Source : BTCUSD Tradingview

Comme l’ont déclaré de nombreux experts, la dynamique haussière actuelle ne peut être soutenue que par une forte demande, sinon le prix de la BTC pourrait évoluer latéralement ou risquer de revenir à son ancienne fourchette en dessous de 40 000 $.

Si quelque chose m’inquiète, c’est ça. Où est la demande ? pic.twitter.com/id2a7l6tEf

– Will Clemente (@WClementeIII) 29 août 2021

La quantité d’activité sur la chaîne est un indicateur utile pour mesurer, par exemple, la demande. Alors que la première crypto-monnaie par capitalisation boursière atteignait son plus haut niveau historique, au-dessus de 60 000 $, le réseau a vu son nombre de transactions augmenter.

Cela a probablement été déclenché par un effet FOMO d’investisseurs de détail sautant dans l’espace crypto de peur de rater des gains futurs.

Ce phénomène a été provoqué par la promotion de Dogecoin par Elon Musk, le boom du secteur des jetons non fongibles (NFT) et le rendement offert par certains protocoles DeFi en concurrence avec Ethereum.

Bitcoin a bénéficié de cette nouvelle vague d’investisseurs adoptant des crypto-monnaies et des actifs numériques. Ainsi, une combinaison d’intérêts et de capitaux institutionnels et de détail a permis au prix de BTC d’atteindre un nouvel ATH. Les frais de transaction à ce moment-là ont grimpé en flèche.

Cela s’est produit jusqu’au moment où BTC s’est effondré lors du premier des 3 événements de capitulation répartis en mai, juin et juillet. L’activité en chaîne a chuté avec le marché et n’a pas pu se redresser depuis.

Comme on le voit ci-dessous, les données de l’explorateur Mempool.space montrent que les frais sont passés de 100 sats/vB à environ 7 sat/vB pour une transaction hautement prioritaire. Via Twitter, l’analyste M. Whale a déclaré ce qui suit sur la baisse de l’activité en chaîne de Bitcoin :

Les données montrent qu’il n’y a pratiquement aucune demande pour Bitcoin en ce moment. Le mempool BTC stagne depuis des semaines, ce qui inquiète même certains taureaux. Nous allons connaître un autre gros crash, mais la plupart sont trop gourmands pour l’admettre.

Source : Mempool.space

Activité sur la chaîne Bitcoin au plus bas, les baleines envahissent le marché ?

D’un autre côté, l’analyste du pseudonyme “ChimpZoo” voit le revers de la médaille. L’analyste pense que le manque d’activité sur la chaîne pourrait être haussier pour le prix de la BTC pour 2 raisons.

Premièrement, cela indique une baisse de la participation des détaillants ou qu’une faible quantité de l’offre de BTC est détenue par des “mains faibles”. Selon certains analystes, l’afflux important d’investisseurs de détail au cours des premiers mois de 2021 a conduit à la spéculation, à des taux de financement élevés et à un niveau élevé de positions de trading surendettées.

Tous ces facteurs ont accéléré la chute de Bitcoin de son ATH et ont fonctionné comme des catalyseurs baissiers. L’action récente des prix à la hausse manque de ces variables, ce qui pourrait suggérer que ce rallye pourrait être plus durable.

En outre, ChimpZoo a affirmé que le manque d’activité sur la chaîne et le ralliement indiquent une augmentation de l’activité des baleines et entre de bonnes mains sur le marché. Ceci est pris en charge par la métrique des tendances d’accumulation de Jarvis Labs.

Comme le montre le graphique ci-dessous, au cours des 30 derniers jours, les baleines Bitcoin ont accumulé plus de BTC que les petits investisseurs. Plus il y a de jaune et plus près de 1 sur cette métrique, plus les baleines s’accumulent.

Source : Laboratoires Jarvis

Ainsi, cela pourrait expliquer la faible activité en chaîne. L’analyste Checkmate a reconnu que le marché est à un point incertain, mais a tendance à pencher davantage du côté haussier :

La divergence entre l’activité en chaîne et la dynamique de l’offre atm est tout simplement insensée. L’activité ressemble à un ours. L’offre ressemble à un taureau en jus. Une structure vraiment difficile à évaluer, mais à mon avis, la dynamique de l’offre l’emporte sur l’activité. Fait preuve de conviction et de force.