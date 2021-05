Bitcoin: menace pour la sécurité nationale? | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Jim Rickards, Daily Reckoning:

Après que Bitcoin est passé de 20000 USD à 3400 USD en 2018, de nombreux observateurs ont décidé que l’engouement était terminé et que le prix du Bitcoin diminuerait lentement et disparaîtrait dans l’obscurité. Mais les rapports sur la mort de Bitcoin étaient prématurés.

En 2021, une nouvelle manie s’est installée et le prix a grimpé à 60000 dollars avant de reculer un peu. Aujourd’hui, il se négocie à environ 56871 $ (le Bitcoin est si volatil qu’il pourrait changer au moment où vous lirez ceci).

Mais le prix du bitcoin n’a pas simplement augmenté. Maintenant, des millions de nouveaux utilisateurs, pour la plupart des milléniaux et de la génération Z, ont rejoint le train en marche.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Très peu d’observateurs comprennent vraiment la technologie derrière Bitcoin (y compris des millions de nouveaux acheteurs), mais cela semble hors de propos pour la plupart. Ce sont de vrais croyants, apparentés à une secte ou à une tribu.

Les acheteurs ne croient qu’une chose: que le prix du Bitcoin continuera d’augmenter.

L’acheter à n’importe quel prix, c’est comme acheter un billet pour de l’argent gratuit car, malgré la baisse occasionnelle, le prix n’a nulle part où aller mais augmenter. Si vous pensez que cela ressemble à la définition d’une bulle induite par la manie, vous avez raison. C’est une bulle.

Le modèle de prix Bitcoin affiche le plus grand comportement de bulle de l’histoire, plus grand même que la tulipomanie aux Pays-Bas au début du XVIIe siècle.

Plus ils montent…

Vous n’avez pas besoin d’un doctorat. en finance pour voir que Bitcoin est une bulle. Les augmentations de prix au cours des six derniers mois ont été hyperboliques, presque verticales. L’indice japonais Nikkei à la fin de 1989 et le NASDAQ composite jusqu’en mars 2000 affichaient exactement le même schéma.

Bien sûr, le Nikkei s’est écrasé de plus de 80% à partir de 1989 et n’a toujours pas retrouvé son ancien sommet après 32 ans. Le NASDAQ s’est écrasé de plus de 75% à partir de 2000 et n’a retrouvé son ancien sommet qu’en avril 2015, une reprise de 15 ans.

Bitcoin est positionné pour le même type de chute.

Sur la base des crashs Nikkei et NASDAQ décrits ci-dessus, Bitcoin pourrait passer de 60000 USD à 10000 USD ou moins avant d’établir une nouvelle base. Pourtant, il existe une différence importante entre les bulles Nikkei et NASDAQ et la nouvelle bulle Bitcoin.

Les bulles Nikkei et NASDAQ étaient basées sur une combinaison de manie des investisseurs, d’endettement et de publications de bénéfices en hausse des sociétés de l’indice. Mais il y a eu relativement peu de fraude pure et simple.

En revanche, la bulle Bitcoin est basée presque entièrement sur la fraude. Il existe des preuves substantielles que le prix du Bitcoin est basé sur un Ponzi.

Charles Ponzi serait jaloux

Plus de 50% des achats de Bitcoin sont effectués avec une autre crypto-monnaie appelée Tether, un soi-disant stablecoin. Tether n’a jamais représenté les milliards de dollars que les acheteurs ont utilisés pour acquérir Tether.

Les devises fortes telles que les dollars entrent dans Tether, qui est utilisé pour pomper Bitcoin, tandis que les dollars sont peut-être écrémés. Ce processus ne fonctionne pas en sens inverse.

Il n’y a pas eu d’audit ni de transparence complets sur la localisation ou la composition des actifs liquides sous-jacents à la pièce. Tether affirme que ses réserves en dollars sont détenues dans une banque des Bahamas nommée Deltec Bank & Trust.

Mais des recherches indépendantes ont révélé que les actifs revendiqués par Tether dépassaient le total des actifs en dollars américains de l’ensemble du système bancaire des Bahamas.

D’autres recherches montrent que ceux qui achètent Tether les utilisent massivement pour acheter du Bitcoin auprès de crypto-échanges non réglementés domiciliés en Afrique et en Asie. Bien entendu, ces échanges n’existent que dans le cyberespace et sont accessibles via Internet.

Ces échanges offrent un effet de levier et attribuent des pièces Tether gratuites à ceux qui attirent de nouveaux clients. Ces attaches ont été utilisées pour augmenter le prix du Bitcoin et créer la bulle. Pendant ce temps, les dollars censés soutenir Tether ne sont pas comptabilisés.

Mis à part la fraude, la liste des objections à Bitcoin est longue.

L’extraction de bitcoin nécessite l’utilisation d’une énorme quantité d’électricité. Cela ajoute aux émissions de CO2 puisque la plupart des activités minières sont effectuées en Chine (qui utilise principalement des générateurs au charbon).

Maintenant, il n’y a aucune preuve scientifique réelle que le dioxyde de carbone est une menace pour l’environnement, mais de nombreux décideurs le pensent. Donc, s’ils veulent lutter contre les émissions, l’extraction de Bitcoin est un moyen de le faire.

Les paiements Bitcoin sont également lents et coûteux. Des couches de paiement moins chères sont disponibles, mais elles détruisent l’anonymat qui était le point de vente initial de Bitcoin.

Il n’a pas de cas d’utilisation réel sauf pour le blanchiment d’argent et la fraude fiscale ou le contrôle des capitaux.

Le vol est endémique car des milliards de dollars de Bitcoins ont été volés ou ont tout simplement disparu alors que les échanges se sont effondrés. Des milliards d’autres ont été perdus lorsque les détenteurs de Bitcoin perdent leurs clés de cryptage et ne peuvent pas accéder à leurs comptes.

Le Bitcoin n’a aucune utilité car il est de nature déflationniste et donc inapproprié pour une utilisation sur les marchés obligataires, ce qui est la clé du statut de devise de réserve. Etc.

Bitcoin n’a pas de retour autre que des prix plus élevés basés sur la théorie du plus grand imbécile. Vous pouvez gagner de l’argent en Bitcoin à n’importe quel prix d’achat tant qu’il y a un plus grand imbécile prêt à payer un prix encore plus élevé.

Ce système fonctionne jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas.

Bitcoin est un dispositif de transfert de richesse mais pas un dispositif de création de richesse. Bill Gates vaut 100 milliards de dollars parce qu’il a créé des milliards de dollars de valeur grâce à ses programmes et systèmes d’exploitation Microsoft. Bitcoin est un jeu à somme nulle où un joueur prend de l’argent à un autre, mais aucune nouvelle richesse n’est créée.

Rien de tout cela n’a ralenti l’adoption généralisée de Bitcoin comme réserve de valeur, malgré l’énorme volatilité qui va à l’encontre de cette fonction même. Maintenant, Bitcoin pourrait faire face à un défi plus redoutable qui réduira en fait sa croissance et fera éventuellement éclater la bulle …

Bitcoin est-il une menace pour la sécurité nationale?

De plus en plus, Bitcoin est considéré comme une menace pour la sécurité nationale américaine. Les raisons en sont la domination chinoise de l’exploitation minière de Bitcoin, l’instabilité financière qui pourrait résulter de l’éclatement de la bulle et les dommages au rôle du dollar américain en tant que principale monnaie de réserve si des milliards d’utilisateurs dans le monde abandonnaient simplement des dollars pour Bitcoin.

Outre les menaces à la sécurité nationale, une longue liste de pouvoirs statutaires draconiens que le président peut utiliser pour réduire la menace, y compris une interdiction de l’utilisation de Bitcoin et une interdiction de l’autorisation des transactions par les processeurs de paiement qui gèrent également les paiements en dollars américains.

En savoir plus @ DailyReckoning.com