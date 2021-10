Bitcoin mène la charge de la domination d’Altcoin à grande capitalisation en octobre

Visitez l’article original*

Bitcoin a regagné sa domination sur le marché ces derniers temps. L’actif numérique a vu les prix se redresser vers les sommets précédents, avec moins de 1% pour dépasser son précédent sommet historique. Cela a jusqu’à présent renouvelé la confiance dans l’actif et le marché et a vu le sentiment évoluer vers le positif sur le marché plus large de la cryptographie. Bitcoin n’a montré aucun signe de ralentissement depuis lors.

Côté index, le bitcoin n’a fait aucun prisonnier dans sa domination du marché. L’actif numérique a écrasé tous les indices du marché et a surperformé les indices de petite à moyenne taille, à l’exception de l’indice Large Cap. Le prix BTC montre que l’actif est de retour en tête. Les tendances montrent qu’il ne fait que commencer à se redresser. Avec des marges d’octobre montrant un virage de 180% par rapport aux plus bas de septembre. C’est tout simplement la saison du bitcoin.

Bitcoin prend en charge le marché

Les chiffres de Bitcoin pour le mois ont été tout simplement exceptionnels. Il a mené la charge pour les reprises massives qui ont été observées sur le marché. Le rallye total du marché a été déclenché par le mouvement haussier de la BTC qui a commencé au début du mois et depuis lors, l’indice Large Cap a enregistré une marge bénéficiaire impressionnante.

BTC a été à l’avant-garde de la reprise du marché. L’actif numérique est en hausse de 29% au mois d’octobre. Alors que l’indice Large Cap est en hausse de 32% dans le même laps de temps. La force de récupération démontrée dans le prix des meilleures pièces comme BTC, ETH, BNB et DOT a été le facteur déterminant du succès de l’indice Large Cap sur le marché.

BTC surperforme les indices de petites et moyennes capitalisations | Source : Recherche sur les arcanes

Les indices Bitcoin et Large Cap ont tous deux surperformé leurs homologues sur le marché, qui n’ont pas aussi bien réussi sur le marché. Les meilleures pièces ont récupéré près de leurs précédents sommets historiques, poussant la capitalisation boursière totale de la cryptographie vers de nouveaux sommets historiques.

Les indices de petites et moyennes capitalisations ne s’en sortent pas aussi bien

Les indices à petite et moyenne capitalisation se sont également redressés au mois d’octobre, mais par rapport au bitcoin et à l’indice à grande capitalisation, ils ne se sont pas aussi bien comportés sur le marché. Arcane Research a indiqué que les indices Small et Mid Cap ont enregistré une croissance de 16% et 11% respectivement.

Les deux indices ont connu un été favorable tandis que le bitcoin a subi des chutes et des chutes amères. Cependant, cela a changé en faveur de BTC suite à ses performances sur le marché après la fin de l’été. Le volume des échanges était revenu à la monnaie numérique pionnière et avait dépassé les plus petits altcoins du marché.

Soldes des prix BTC supérieurs à 64 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

En plus de surperformer les indices Small et Mid Cap, Bitcoin a également maintenu sa domination sur le marché plus large de la cryptographie. À l’heure actuelle, la domination BTC se situe à 46,9%, ce qui représente un sommet de deux mois.

