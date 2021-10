Bitcoin mène le rallye du marché de la cryptographie, atteignant un sommet de cinq mois après l’étreinte d’une grande banque

tldr; Bank of America a lancé lundi une couverture de la recherche sur les crypto-monnaies, qualifiant le marché naissant de « trop ​​important pour être ignoré » dans une note aux clients. « La dynamique actuelle des prix du bitcoin semble être motivée par la propriété dominante et un intérêt institutionnel accru, qui pourraient s’accélérer à mesure que les règles réglementaires deviennent plus claires et que les protections des investisseurs sont mises en œuvre », ont déclaré les analystes. La valeur marchande combinée des crypto-monnaies mondiales est d’environ 2 400 milliards de dollars.

