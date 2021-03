Le Bitcoin (BTC) est supérieur à l’or si les investisseurs prennent le temps de l’étudier, déclare le gestionnaire de fonds spéculatifs Anthony Scaramucci.

Dans un entretien avec CNBC le 18 mars, Scaramucci, qui est PDG de SkyBridge Capital, a renforcé sa croyance en Bitcoin pour le grand public.

Avec la montée en flèche du Bitcoin en 2021, des questions continuent de se poser quant à savoir si les gains se font au détriment de l’or, qui n’a pas réussi à capitaliser sur les risques associés à l’impression d’argent du gouvernement mondial.

En comparant les deux actifs, Scaramucci a laissé peu de doutes sur sa préférence, arguant que l’or a peut-être été le choix d’une réserve de valeur pendant 4000 ans, mais que rien n’est éternel.

« Le monde change – c’est le dernier record, Joe, le monde change », a-t-il déclaré à l’animateur Joe Kernen.

Les commentaires vont à l’encontre de féroces bugs de l’or, notamment Peter Schiff, qui reste convaincu que Bitcoin échouera, laissant l’or comme seul choix pour échapper aux périls de la politique économique de la banque centrale.

Poursuivant, Scaramucci a souligné que Bitcoin remplissait le rôle de l’argent en tant que technologie – un argument central parmi les partisans de Bitcoin tels que l’auteur de « The Bitcoin Standard » Saifedean Ammous.

«À bien des égards, si vous l’étudiez, c’est mieux que l’or. C’est plus facile à stocker, vous pouvez le déplacer plus rapidement, et cette valeur – ce réseau de confiance – augmente.»