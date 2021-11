Bitcoin Miner Bitdeer va devenir public avec la fusion SPAC ; La transaction valorise l’entreprise à environ 4 milliards de dollars

Bitdeer Technologies, qui exploite cinq centres de données d’extraction de crypto-monnaie aux États-Unis et en Norvège, a annoncé jeudi sa fusion avec la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) Blue Safari Group Acquisition Corp.

L’accord valorise Bitdeer à une valeur d’entreprise implicite d’environ 4 milliards de dollars et a été approuvé à l’unanimité par les conseils d’administration des deux sociétés, selon le communiqué. , la conception et la construction de centres de données miniers, la gestion des machines minières et les opérations quotidiennes. La société combinée sera renommée Bitdeer Technologies Group et restera une société cotée en bourse sur le Nasdaq. Après la conclusion de l’accord, prévu au premier trimestre de l’année prochaine, la fusion La société sera dirigée par Jihan Wu, président et fondateur de Bitdeer. Bitdeer a été créée plus tôt cette année par le fabricant de puces et d’équipements miniers Bitmain, que Wu a cofondé et a été président et PDG. Le spin-off a résolu une longue lutte de pouvoir entre Wu et l’autre co-fondateur de Bitmain, Micree Zhan.A SPAC est une entreprise sans opérations commerciales. Il est conçu pour lever des capitaux via une introduction en bourse puis acquérir ou fusionner avec des sociétés existantes. Dans le cas de Blue Safari, la société s’est concentrée sur les opportunités en Asie.

