Bitcoin Miner CleanSpark achète de nouvelles machines pour profiter des prix du marché au comptant

CleanSpark (CLSK) a déclaré avoir acheté 2 597 ordinateurs Antminer S19 supplémentaires afin de tirer parti des prix au comptant favorables du bitcoin.

Les nouvelles machines seront livrées « immédiatement », s’ajoutant aux 2 711 appareils de forage de la société minière qui ont déjà été achetés et dont la livraison est prévue ce mois-ci, a indiqué la société dans un communiqué. « Nous continuons de profiter des prix favorables sur le marché au comptant pour acheter des machines au fur et à mesure que les opportunités se présentent, plutôt que de bloquer du capital pendant de longues périodes, tandis que nous utilisons la stratégie standard des futurs contrats de livraison », a déclaré Zach Bradford, PDG et président. Les nouvelles machines augmenteront le taux de hachage de l’entreprise, ou puissance de calcul , de 1,3 exahash par seconde (EH/s) à près de 1,6 EH/s, soit environ 20%. Le taux de hachage total du réseau Bitcoin est d’environ 162 EH/s au 18 novembre, selon la société d’analyse de données Glassnode, faisant La puissance d’extraction de CleanSpark est d’environ 1% du réseau total. Les actions de CleanSpark ont ​​augmenté de près de 5% vendredi, en ligne avec les gains de la plupart de ses pairs de l’extraction de crypto.

