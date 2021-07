Bitcoin Miner Gryphon annonce l’achat des 7.2K Antminers S19J Pro de Bitmain pour 48 millions de dollars

in

La société minière Bitcoin Gryphon Digital Mining a annoncé hier le 8 juillet avoir acheté 7 200 machines de minage Antminer S19J Pro fabriquées par le premier fabricant mondial de machines de minage de bitcoins Bitmain Technology pour 48 millions de dollars.

L’achat de la machine minière Antminer S19J Pro est une décision stratégique pour augmenter le hashrate Bitcoin de l’entreprise et maintenir une empreinte carbone nulle. Atteignez votre objectif en tant que leader du marché en coopérant avec les leaders de l’industrie en fournissant une exploitation minière à faible coût, fiable et sans carbone.

La machine minière S19J Pro Antminer est le dernier produit lancé par Bitmain cet été. La combinaison de puissance de calcul maximale de cette machine minière peut atteindre 100 TH/s. Le ratio d’efficacité énergétique est de 29,5 J / TH, un des meilleurs ratios d’efficacité énergétique de l’industrie, et le cycle de vie devrait dépasser cinq ans.

Gryphon Mining a déclaré que Bitmain prévoyait de livrer 600 mineurs par mois à partir du mois prochain. Au total, cela prendra 12 mois.

Bitmain Irene Gao, directrice des ventes d’Antminer pour la région NCSA, a déclaré que :

“Nous sommes ravis de fournir à Gryphon les derniers mineurs de nouvelle génération de Bitmain, l’Antminer S19j Pro. L’empreinte carbone zéro de Gryphon démontre son initiative à long terme en s’engageant dans le secteur minier de la monnaie numérique. Nous sommes convaincus que Gryphon Il continuera à étendre son entreprise et fournir une exploitation minière fiable et à faible coût. “

En plus de coopérer avec Bitmain pour améliorer l’efficacité de l’extraction de crypto-monnaie, Gryphon collabore également avec des centres de données de monnaie numérique pour réduire les coûts de consommation d’énergie aussi bas que 0,013 $ / kWh et utilise la technologie d’immersion liquide pour prolonger la durée de vie utile des machines minières et réduire les machines minières. quantité de consommation.

De nombreuses sociétés minières de crypto-monnaie ont commencé à développer une exploitation minière plus efficace.

En juillet, pour augmenter la vitesse de la puissance de calcul, Hive Blockchain Technologies Ltd, une société minière de crypto-monnaie basée à Vancouver et basée au Canada, a annoncé jeudi 1er juillet avoir signé un contrat d’acquisition pour la Graphics Processing Unit (GPU) d’une valeur 66 millions de dollars avec un inventeur de GPU de premier plan, Nvidia.

Dès juin de cette année, le premier fabricant mondial de machines d’extraction de bitcoins, Bitmain Technology Co., Ltd., a annoncé qu’il suspendrait la vente de machines d’extraction dans le monde en réponse à la récente répression du gouvernement chinois contre l’exploitation minière nationale. mineurs.

