Bitcoin Miner, Hut 8, projette Crypto Holdings d’éclipser 5 000 BTC par EoY

Dans une mise à jour d’entreprise récemment publiée, la société canadienne de crypto-minage Hut 8 a déclaré qu’elle prévoyait d’augmenter ses avoirs en Bitcoins auto-minés à 5 000 d’ici la fin de 2021.

La société compte actuellement environ 3 806 Bitcoin, soit environ 134 millions de dollars, dans son bilan. Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 3 271 qu’il avait à la fin du mois de mars.

Hut 8 pour étendre le hashrate

Hut 8 a déclaré que les avoirs cryptographiques attendus seraient possibles lorsqu’il augmenterait son hashrate à “2,5 – 3,0 Exahash (“EH”) d’ici la fin de 2021 et à environ 6 EH d’ici la mi-2022. Cela signale une augmentation de 400% par rapport à ses niveaux actuels.

La société basée à Toronto avait précédemment déclaré qu’elle travaillait à l’installation de 5400 machines Whatsminer M30S du fournisseur chinois MicroBT. Les machines seraient entièrement déployées d’ici août et contribueraient à réduire le taux de hachage total du réseau Bitcoin de l’entreprise.

Jaime Leverton, président-directeur général de Hut 8, a développé le nouvel équipement. Il a dit;

« Nous avons maintenant 1.2 Exahash en production et l’installation en cours de nouvel équipement nous met sur une trajectoire à court terme pour produire un [two to three] bitcoin par jour d’ici la fin août, en plus de notre taux de production actuel de 6,2 à 7,3 bitcoin par jour »,

Les avoirs Bitcoin projetés de Hut 8 surviennent après que la société a réalisé une offre publique le 15 juin, où elle a levé plus de 93 millions de dollars de produit brut.

Hut 8 se négocie désormais sur le marché Nasdaq Global Select sous le symbole « HUT ». La société est également inscrite à la Bourse de Toronto (TSX).

Leverton a décrit l’augmentation de capital et l’inscription simultanée au Nasdaq comme des jalons transformateurs pour Hut 8.

La société de cryptographie prévoit d’utiliser les fonds levés pour financer son partenariat avec le producteur de processeurs de crypto-minage Nvidia, MicroBT et Validus Power pour ses besoins énergétiques liés à l’exploitation minière.

Plus tôt cette année, Hut 8 a annoncé son intention de diversifier ses opérations minières. Bien que principalement axée sur Bitcoin, la société a obtenu pour 30 millions de dollars de carte graphique axée sur la cryptographie de Nvidia pour exploiter l’ETH ainsi que d’autres crypto-monnaies.

Hut 8 passe à l’énergie verte au milieu des inquiétudes concernant l’exploitation minière de Bitcoin

Depuis que le marché de la cryptographie a connu une forte baisse le mois dernier, l’exploitation minière de Bitcoin a suscité des inquiétudes. Cela a commencé lorsque le PDG de Tesla, Elon Musk, a critiqué la forte consommation d’énergie de Bitcoin aux côtés de la répression du gouvernement chinois contre les mineurs.

Comme d’autres entreprises, Hut 8 s’efforce de faire progresser ses initiatives ESG en se concentrant sur les pratiques minières durables.

Hut 8 est l’un des mineurs du Bitcoin Mining Council, un nouveau groupe de sociétés minières nord-américaines soucieuses de l’énergie, convoqué par Michael Saylor.

Hut 8 a également embauché Ronnie Yu en tant que responsable de l’énergie et du développement durable dans le seul but de rendre l’entreprise neutre en carbone d’ici un an.

