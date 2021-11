Minage de Bitcoin

Bitcoin Miner Hut 8 utilise la stratégie « HODL » pour augmenter le solde BTC de 6,8% en un peu plus d’un mois

AnTy12 novembre 2021

La dernière flotte de puces NVIDIA a aidé l’entreprise à exploiter Bitcoin pour un coût total inférieur à 3 000 $ par BTC, « générant des marges d’environ 95% ».

Hut 8 Mining Corp. a déclaré détenir un total de 5 053 Bitcoin au 10 novembre, contre 4 729 BTC à la fin du troisième trimestre.

Ce solde BTC comprend la partie prêtée de 2 000 Bitcoins de la stratégie de rendement fiduciaire de la société.

La société a déclaré qu’elle utilisait la stratégie « HODL » pour financer ses dépenses d’exploitation afin d’éviter de vendre du Bitcoin et, au cours du troisième trimestre, a déposé 100% de son Bitcoin auto-miné en détention. Hut 8 a frappé 905 Bitcoin au troisième trimestre.

Au troisième trimestre clos le 30 septembre, Hut 8 a enregistré un chiffre d’affaires de 50,3 millions de dollars avec des opérations d’auto-extraction générant 47,9 millions de dollars de revenus, dont 2,4 millions de dollars provenant de son service d’hébergement étendu.

La société dispose actuellement de 1,7 EH/s de taux de hachage installé, y compris le taux de hachage converti de la flotte de GPU NVIDIA, tandis que la capacité totale actuelle et contractuelle s’élève à environ 4,5 EH/s.

« Nous avons franchi une étape importante avec la livraison finale des 10 000 puces NVIDIA. Tout au long des premières semaines de fonctionnement, ces GPU de pointe se sont avérés très efficaces, exploitant un coût total inférieur à 3 000 $ par Bitcoin, offrant des marges d’environ 95 % », a déclaré Shane Downey, directeur financier de Hut 8.

Hut 9 a déployé les GPU NVIDIA pour exploiter le réseau Ethereum via le pool Luxor. ETH -3,60% Ethereum / USD ETHUSD 4 582,39 $

-164,97 $-3,60 % Volume 19,92 b Changement -164,97 $ Ouvert 4 582,39 $ Circulation 118,31 m Capitalisation boursière 542,16 b 3 s Bitcoin Miner Hut 8 utilise la stratégie « HODL » pour augmenter le solde BTC de 6,8 % en un peu plus d’un mois 4 h Inflation annuelle nette de l’ETH maintenant moins de 1%, la Fondation Ethereum vendant de l’éther 1 j Les taux d’intérêt ouverts atteignent de nouveaux sommets, le marché des options sur l’éther enregistre les volumes les plus élevés depuis mai

Au cours de cette période, la société a acheté 12 000 nouveaux mineurs MicroBT M30S, M30S+ et M30S++ pour 58,7 millions de dollars, pour un coût d’environ 50 $/Terahash tout en fournissant une production incrémentielle de 1,17 EH/s. Les mineurs devraient être livrés à partir de janvier 2022, avec un déploiement complet prévu d’ici décembre 2022.

Les prix du matériel d’extraction de bitcoins sur le marché sont actuellement à la traîne par rapport à la BTC, qui a atteint ses nouveaux sommets historiques, tandis que les fabricants augmentent généralement le prix proportionnellement à l’augmentation des prix de la cryptographie. Cela est dû au resserrement des capacités qui a suivi la répression de la Chine contre l’extraction de crypto.

À 100 $ par terahash par seconde (TH/s), le coût d’AntMiner S19 Pro de Bitmain est actuellement en baisse par rapport à environ 120 $ par TH/s en avril et mai.

Bitcoin BTC

63 323,87 $

+0.92%

-2,76%

+3.96%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.